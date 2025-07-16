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Главная Туризм Пик отпусков — Укрзализныця добавила еще один поезд на лето

Пик отпусков — Укрзализныця добавила еще один поезд на лето

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 12:37
Новый поезд Киев-Винница - маршрут
Вокзал в Киеве. Иллюстративное фото: Борис Корпусенко

Укрзализныця на время летних отпусков запускает дополнительный поезд №275/276. Он будет курсировать из столицы в Винницу.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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В компании объяснили, что добавили поезд на фоне повышенного спроса на это направление. Сообщается, что дополнительный поезд №275/276 Киев — Винница будет курсировать 20, 26 и 28 июля 2025 года.

Поезд будет отправляться из Киева в 10:35 и прибывать в Винницу в 13:45. Назад поезд будет возвращаться в 16:17 и прибывать в столицу в 19:55.

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Вагон Укрзализныци. Фото: пресс-служба

Дополнительный поезд будет останавливаться в Фастове и Казатине. В нем предусмотрены сидячие места. В компании напомнили, что нечетные места расположены у окна, четные — у прохода. Билеты уже доступны к продаже на сайте, в приложении и на кассах вокзалов.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця добавила еще несколько поездов с женскими купе, они будут курсировать с конца июля. Также путешественница показала новенькие плацкарты в поезде "Харьков-Львов".

Киев поездки Укрзализныця путешествие поезда туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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