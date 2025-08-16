Відео
Головна Туризм П'ять речей, якими небезпечно користуватися в готелях

П'ять речей, якими небезпечно користуватися в готелях

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 17:27
Найбрудніші речі в готелі — чого варто уникати
Готельний номер. Фото: freepik.com

Номери в готелях можуть виглядати ідеально чистими. Проте в окремих місцях, на які не звертають уваги, може ховатися величезна кількість бактерій і вірусів.

Про це пише New York Post.

Читайте також:

Декоративні килимки та подушки

Такі речі майже ніколи не перуть. Великі ковдри також часто є розсадником мікробів. Справа в тому, що персонал готелю забирає на прання лише простирадла.

Пульти та телефони

Персонал дуже рідко протирає та майже ніколи не дезінфікує трубки телефонів та пульти від телевізорів. На цих речах накопичується величезна кількість бактерій, які можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Ванна

У ваннах готелів повно мікробів. В ній в 40 разів більше бактерій, ніж на сидінні унітаза. Зокрема, гідромасажні ванни накопичують ще більше мікробів за звичайні, адже вони дуже важко миються.

П'ять речей, якими небезпечно користуватися в готелях - фото 1
Ванна в готелі. Фото: freepik.com

Непомітні та важкодоступні місця

Стельові вентилятори, карнизи для штор, душові насадки та інші подібні місця часто залишаються поза увагою прибиральниць. Вони накопичують багато пилу та можуть спровокувати алергію й негативно впливатимуть на людей з астмою.

Склянки та відра для льоду

Річ у тім, що персонал готелю лише протирає скляний посуд після гостей, а не замінює його. Перед використанням краще заливати їх окропом. Відерце для льоду також є розсадником бактерій, тож варто обов'язково його добре промивати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пухнасту зірку Греції, яку обожнюють туристи. Також досвідчена стюардеса пояснила, що не варто брати з собою в літак.

подорож здоров'я туризм ванна кімната готелі
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
