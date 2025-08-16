Найбрудніші речі в готелі — чого варто уникати

Готельний номер. Фото: freepik.com

Номери в готелях можуть виглядати ідеально чистими. Проте в окремих місцях, на які не звертають уваги, може ховатися величезна кількість бактерій і вірусів.

Про це пише New York Post.

Реклама

Читайте також:

Декоративні килимки та подушки

Такі речі майже ніколи не перуть. Великі ковдри також часто є розсадником мікробів. Справа в тому, що персонал готелю забирає на прання лише простирадла.

Пульти та телефони

Персонал дуже рідко протирає та майже ніколи не дезінфікує трубки телефонів та пульти від телевізорів. На цих речах накопичується величезна кількість бактерій, які можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Ванна

У ваннах готелів повно мікробів. В ній в 40 разів більше бактерій, ніж на сидінні унітаза. Зокрема, гідромасажні ванни накопичують ще більше мікробів за звичайні, адже вони дуже важко миються.

Ванна в готелі. Фото: freepik.com

Непомітні та важкодоступні місця

Стельові вентилятори, карнизи для штор, душові насадки та інші подібні місця часто залишаються поза увагою прибиральниць. Вони накопичують багато пилу та можуть спровокувати алергію й негативно впливатимуть на людей з астмою.

Склянки та відра для льоду

Річ у тім, що персонал готелю лише протирає скляний посуд після гостей, а не замінює його. Перед використанням краще заливати їх окропом. Відерце для льоду також є розсадником бактерій, тож варто обов'язково його добре промивати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пухнасту зірку Греції, яку обожнюють туристи. Також досвідчена стюардеса пояснила, що не варто брати з собою в літак.