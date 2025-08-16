Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Пять вещей, которыми опасно пользоваться в отелях

Пять вещей, которыми опасно пользоваться в отелях

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 17:27
Самые грязные вещи в отеле - чего стоит избегать
Гостиничный номер. Фото: freepik.com

Номера в отелях могут выглядеть идеально чистыми. Однако в отдельных местах, на которые не обращают внимания, может скрываться огромное количество бактерий и вирусов.

Об этом пишет New York Post.

Реклама
Читайте также:

Декоративные коврики и подушки

Такие вещи почти никогда не стирают. Большие одеяла также часто являются рассадником микробов. Дело в том, что персонал отеля забирает на стирку только простыни.

Пульты и телефоны

Персонал очень редко протирает и почти никогда не дезинфицирует трубки телефонов и пульты от телевизоров. На этих вещах накапливается огромное количество бактерий, которые могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

Ванная

В ваннах отелей полно микробов. В ней в 40 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. В частности, гидромассажные ванны накапливают еще больше микробов, чем обычные, ведь они очень трудно моются.

П'ять речей, якими небезпечно користуватися в готелях - фото 1
Ванна в отеле. Фото: freepik.com

Незаметные и труднодоступные места

Потолочные вентиляторы, карнизы для штор, душевые насадки и другие подобные места часто остаются без внимания уборщиц. Они накапливают много пыли и могут спровоцировать аллергию и негативно влиять на людей с астмой.

Стаканы и ведра для льда

Дело в том, что персонал отеля только протирает стеклянную посуду после гостей, а не заменяет ее. Перед использованием лучше заливать их кипятком. Ведерко для льда также является рассадником бактерий, поэтому стоит обязательно его хорошо промывать.

Напомним, ранее мы рассказывали о пушистой звезде Греции, которую обожают туристы. Также опытная стюардесса объяснила, что не стоит брать с собой в самолет.

путешествие здоровье туризм ванная комната отели
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации