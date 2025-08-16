Самые грязные вещи в отеле - чего стоит избегать

Гостиничный номер. Фото: freepik.com

Номера в отелях могут выглядеть идеально чистыми. Однако в отдельных местах, на которые не обращают внимания, может скрываться огромное количество бактерий и вирусов.

Об этом пишет New York Post.

Декоративные коврики и подушки

Такие вещи почти никогда не стирают. Большие одеяла также часто являются рассадником микробов. Дело в том, что персонал отеля забирает на стирку только простыни.

Пульты и телефоны

Персонал очень редко протирает и почти никогда не дезинфицирует трубки телефонов и пульты от телевизоров. На этих вещах накапливается огромное количество бактерий, которые могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

Ванная

В ваннах отелей полно микробов. В ней в 40 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. В частности, гидромассажные ванны накапливают еще больше микробов, чем обычные, ведь они очень трудно моются.

Ванна в отеле. Фото: freepik.com

Незаметные и труднодоступные места

Потолочные вентиляторы, карнизы для штор, душевые насадки и другие подобные места часто остаются без внимания уборщиц. Они накапливают много пыли и могут спровоцировать аллергию и негативно влиять на людей с астмой.

Стаканы и ведра для льда

Дело в том, что персонал отеля только протирает стеклянную посуду после гостей, а не заменяет ее. Перед использованием лучше заливать их кипятком. Ведерко для льда также является рассадником бактерий, поэтому стоит обязательно его хорошо промывать.

