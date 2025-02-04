Де в Києві провести вихідні — непопулярні місця

Вечірній Київ. Фото: Freepik

Навіть попри обстріли, Київ не втрачає своєї популярності. Проте окрім Хрещатику та центру, є багато місць, які варті уваги киян та гостей міста.

Редакція Новини.LIVE розповість про невідомі місця у Києві, які варто відвідати кожному туристу.

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Музей в темряві "Третя після опівночі"

Незвичне місце, яке показує як незрячі людини відчувають Київ. Експонати на виставці можна лише відчути на дотик, адже вони розташовані в темній кімнаті. Екскурсії відвідувачам проводять незрячі екскурсоводів та музиканти. Власники створили таку локацію для того, щоб зруйнувати в суспільстві міфи про людей, що втратили зір.

Відвідувачам також пропонують романтичні побачення в темряві та інтерактивні екскурсії для діток.

Музей розташований за адресою: вул. Гончара, 45В — 10 хвилин від метро "Золоті Ворота".

Київський водоспад

Далеко не всі кияни знають про це красиве місце. Це каскад очисних споруд ТЕЦ-5. Він розташований в урочищі Покол, між Лисою горою та історичною місцевістю Корчувате. Мешканці Києва мають можливість прогулятися близько 2 кілометрів серед мальовничої природи та біля води. Поруч із водоспадом розташовані ставки рибного господарства, тож це може стати улюбленим місцем фанатів рибалки. Вздовж водоспадів розташовані дерев'яні бесідки, де можна затишно провести час з родиною та друзями.

До водоспаду можна дістатись від метро "Видубичі" автобусом № 43, 43К або пішки.

Київський водоспад. Фото: Українські новини

Шоколадний будинок

Так назвали особняк мецената Семена Могилевцева, що розташований на вулиці Шовковична, 17/2. Незвична споруда схожа на плитку темного шоколаду. Могильцов був відомим у столиці меценатом та купцем першої гільдії. Він не мешкав в цьому будинку. На другому поверсі будівлі був його офіс із розкішними меблями, а перший поверх він здавав під комерцію. Раніше в цьому приміщення розміщувався РАЦС, а нині з маєтку зробили музей.

Шоколадний будинок. Фото: vandrivka.com.ua

Нагадаємо, ми розповідали про неймовірні парки під Києвом, де можна провести вихідні. Також ми писали про найпопулярніші каньйони в Україні, які варто відвідати кожному.