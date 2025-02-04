Где в Киеве провести выходные - непопулярные места

Вечерний Киев. Фото: Freepik

Даже несмотря на обстрелы, Киев не теряет своей популярности. Однако кроме Крещатика и центра есть много мест, которые достойны внимания киевлян и гостей города.

Редакция Новини.LIVE расскажет о неизвестных местах в Киеве, которые стоит посетить каждому туристу.

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Музей в темноте "Третья после полуночи"

Необычное место, которое показывает как незрячие люди чувствуют Киев. Экспонаты на выставке можно только почувствовать на ощупь, ведь они расположены в темной комнате. Экскурсии посетителям проводят незрячие экскурсоводы и музыканты. Владельцы создали такую локацию для того, чтобы разрушить в обществе мифы о людях, потерявших зрение.

Посетителям также предлагают романтические свидания в темноте и интерактивные экскурсии для детей.

Музей расположен по адресу: ул. Гончара, 45В - 10 минут от метро Золотые Ворота.

Киевский водопад

Далеко не все киевляне знают об этом красивом месте. Это каскад очистных сооружений ТЭЦ-5. Он расположен в урочище Покол, между Лысой горой и исторической местностью Корчеватое. Жители Киева имеют возможность прогуляться около 2 километров среди живописной природы и у воды. Рядом с водопадом расположены пруды рыбного хозяйства, поэтому это может стать любимым местом фанатов рыбалки. Вдоль водопадов расположены деревянные беседки, где можно уютно провести время с семьей и друзьями.

К водопаду можно добраться от метро Выдубичи автобусом № 43, 43К или пешком.

Киевский водопад. Фото: Украинские новости

Шоколадный дом

Так назвали особняк мецената Семена Могилевцева, расположенный на улице Шелковичная, 17/2. Необычное сооружение похоже на плитку темного шоколада. Могильцов был известным в столице меценатом и купцом первой гильдии. Он не жил в этом доме. На втором этаже здания был его офис с роскошной мебелью, а первый этаж он сдавал под коммерцию. Ранее в этом помещение размещался ЗАГС, а сейчас из имения сделали музей.

Шоколадный дом. Фото: vandrivka.com.ua

Напомним, мы рассказывали о невероятных парках под Киевом, где можно провести выходные. Также мы писали о самых популярных каньонах в Украине, которые стоит посетить каждому.