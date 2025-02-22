Пасажирка розкритикувала Wizz Air — в чому причина

Пасажирка Wizz Air схопила панічну атаку через вину компанії
Туристка пережила панічну атаку через те, що застрягла в аеропорту на 22 години. Мандрівниця обурена через те, що угорська авіакомпанія Wizz Air не потурбувалася про пасажирів під час затримки рейсу.
Про це пише Mirror UK.
Пасажирка поскаржилася на Wizz Air
Пасажирка мала летіти у з Лондону до Варшави, проте через сильний вітер рейс перенесли на 22 години. Туристи просиділи в літаку близько 5 годин, де їх нагодували шоколадними батончиками та водою.
Зрештою пасажирів висадили пізно вночі, і через пізній час вони були вимушені ночувати в аеропорту. Окрім того, за 22 години їм видали всього декілька шоколадок, які ніяк не нагодують дорослу людину. Заклади та кав'ярні вже були зачинені в такий час, тож клієнти компанії залишилися голодними.
Пасажирка описала цей досвід, як "шоу жахів", і наполягає на тому, що вона заслуговує на компенсацію за це "випробування". Окрім того, через виснаженість та голод в жінки сталася панічна атака.
В лоукостері підтвердили, що через "несприятливі погодні умови" їм довелося скасувати рейс. Проте заявили, що надали клієнтам все необхідне для життя — трансфер, готель та їжу.
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