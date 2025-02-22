Пасажирка розкритикувала Wizz Air — в чому причина

Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Wizz Air

Туристка пережила панічну атаку через те, що застрягла в аеропорту на 22 години. Мандрівниця обурена через те, що угорська авіакомпанія Wizz Air не потурбувалася про пасажирів під час затримки рейсу.

Про це пише Mirror UK.

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Пасажирка мала летіти у з Лондону до Варшави, проте через сильний вітер рейс перенесли на 22 години. Туристи просиділи в літаку близько 5 годин, де їх нагодували шоколадними батончиками та водою.

Зрештою пасажирів висадили пізно вночі, і через пізній час вони були вимушені ночувати в аеропорту. Окрім того, за 22 години їм видали всього декілька шоколадок, які ніяк не нагодують дорослу людину. Заклади та кав'ярні вже були зачинені в такий час, тож клієнти компанії залишилися голодними.

Пасажирка описала цей досвід, як "шоу жахів", і наполягає на тому, що вона заслуговує на компенсацію за це "випробування". Окрім того, через виснаженість та голод в жінки сталася панічна атака.

Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Wizz Air

В лоукостері підтвердили, що через "несприятливі погодні умови" їм довелося скасувати рейс. Проте заявили, що надали клієнтам все необхідне для життя — трансфер, готель та їжу.

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