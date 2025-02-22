Пассажирка раскритиковала Wizz Air - в чем причина

Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Wizz Air

Туристка пережила паническую атаку из-за того, что застряла в аэропорту на 22 часа. Путешественница возмущена из-за того, что венгерская авиакомпания Wizz Air не позаботилась о пассажирах во время задержки рейса.

Об этом пишет Mirror UK.

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Пассажирка должна была лететь из Лондона в Варшаву, однако из-за сильного ветра рейс перенесли на 22 часа. Туристы просидели в самолете около 5 часов, где их накормили шоколадными батончиками и водой.

В конце концов пассажиров высадили поздно ночью, и из-за позднего времени они были вынуждены ночевать в аэропорту. Кроме того, за 22 часа им выдали всего несколько шоколадок, которые никак не накормят взрослого человека. Заведения и кафе уже были закрыты в такое время, поэтому клиенты компании остались голодными.

Пассажирка описала этот опыт, как "шоу ужасов", и настаивает на том, что она заслуживает компенсацию за это "испытание". Кроме того, из-за истощения и голода у женщины произошла паническая атака.

Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Wizz Air

В лоукостере подтвердили, что из-за "неблагоприятных погодных условий" им пришлось отменить рейс. Однако заявили, что предоставили клиентам все необходимое для жизни — трансфер, отель и еду.

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