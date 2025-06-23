Ryanair стягує до 200 євро за зміну імені й прізвища в квитку

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Пасажирам слід бути обачними під час польотів з Ryanair. Через одну з поширених помилок ви можете понести додаткові незаплановані витрати.

Про це пише Daily Express.

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Пасажири популярного лоукостера можуть онлайн змінити ім'я в квитку за день до вильоту. Проте за це доведеться сплатити окрему суму. Вартість відрізняється залежно від напрямку рейсу та днів тижня і коливатися до 200 євро. Змінити ім'я й прізвище в квитку можна, безпосередньо звернувшись в авіакомпанію, прибувши в аеропорт чи у відділ обслуговування клієнтів. Останній варіант обійдеться найдорожче.

Вам не доведеться платити збір, якщо ви забронювали квиток на дівоче або подружнє прізвище, яке було змінено у вашому паспорті до вильоту. Крім того, пасажири можуть один раз змінити своє ім'я та прізвище безкоштовно протягом 48 годин після бронювання квитка.

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ryanair також дозволяє клієнтам безоплатно виправляти до трьох символів в імені за умови внесення змін за 48 годин до запланованого рейсу. Також авіакомпанія не вимагає вказувати по батькові або подвійні прізвища у квитку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав 6 років.