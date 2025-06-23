Ryanair стягує до 200 євро за зміну імені й прізвища в квитку

Пасажири Ryanair сплачують до 200 євро через цю помилку
Пасажирам слід бути обачними під час польотів з Ryanair. Через одну з поширених помилок ви можете понести додаткові незаплановані витрати.
Про це пише Daily Express.
Популярний штраф Ryanair
Пасажири популярного лоукостера можуть онлайн змінити ім'я в квитку за день до вильоту. Проте за це доведеться сплатити окрему суму. Вартість відрізняється залежно від напрямку рейсу та днів тижня і коливатися до 200 євро. Змінити ім'я й прізвище в квитку можна, безпосередньо звернувшись в авіакомпанію, прибувши в аеропорт чи у відділ обслуговування клієнтів. Останній варіант обійдеться найдорожче.
Вам не доведеться платити збір, якщо ви забронювали квиток на дівоче або подружнє прізвище, яке було змінено у вашому паспорті до вильоту. Крім того, пасажири можуть один раз змінити своє ім'я та прізвище безкоштовно протягом 48 годин після бронювання квитка.
Ryanair також дозволяє клієнтам безоплатно виправляти до трьох символів в імені за умови внесення змін за 48 годин до запланованого рейсу. Також авіакомпанія не вимагає вказувати по батькові або подвійні прізвища у квитку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав 6 років.
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