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Главная Туризм Пассажиры Ryanair платят до 200 евро из-за этой ошибки

Пассажиры Ryanair платят до 200 евро из-за этой ошибки

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 14:55
Ryanair взимает до 200 евро за смену имени и фамилии в билете
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com
Ключові моменти Популярный штраф Ryanair

Пассажирам следует быть осмотрительными во время полетов с Ryanair. Из-за одной из распространенных ошибок вы можете понести дополнительные незапланированные расходы.

Об этом пишет Daily Express.

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Популярный штраф Ryanair

Пассажиры популярного лоукостера могут онлайн изменить имя в билете за день до вылета. Однако за это придется заплатить отдельную сумму. Стоимость отличается в зависимости от направления рейса и дней недели и колебаться до 200 евро. Изменить имя и фамилию в билете можно, непосредственно обратившись в авиакомпанию, прибыв в аэропорт или в отдел обслуживания клиентов. Последний вариант обойдется дороже всего.

Вам не придется платить сбор, если вы забронировали билет на девичью или супружескую фамилию, которая была изменена в вашем паспорте до вылета. Кроме того, пассажиры могут один раз изменить свое имя и фамилию бесплатно в течение 48 часов после бронирования билета.

Пасажири Ryanair сплачують до 200 євро через цю помилку - фото 1
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ryanair также позволяет клиентам бесплатно исправлять до трех символов в имени при условии внесения изменений за 48 часов до запланированного рейса. Также авиакомпания не требует указывать отчество или двойные фамилии в билете.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал 6 лет.

авиарейсы авиабилеты путешествие экономия туризм Ryanair
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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