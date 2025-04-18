У Венеції збільшили туристичний збір

Турист перераховує свій бюджет. Фото: pixabay.com

З 18 квітня 2025 року Венеція повертає збір для туристів. Мандрівникам доведеться додатково сплатити до 10 євро.

Про це пише Independent.

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Зазначається, що туристичний збір у розмірі 10 євро застосовуватиметься щодня з 18 квітня по 4 травня, а потім щовихідних до кінця липня для всіх відвідувачів, які приїжджають до Венеції з 8:30 до 16:00 без бронювання ночівлі в місті.

Сплата збору за доступ до Венеції здійснюється онлайн, а при бронюванні за чотири дні до дати в'їзду надається знижка в розмірі 50%, тобто збір складатиме 5 євро. Податок не поширюється на осіб, які мають бронювання в готелях, а також на дітей до 14 років.

Канали Венеції. Фото: italyheaven.co.uk

"Уряд Венеції сподівається, що вища плата за одноденне перебування допоможе зменшити переповненість таких визначних пам'яток, як площа Святого Марка і Палац дожів, або, принаймні, дозволить міській раді краще справлятися з наслідками надмірного потоку туристів", — йдеться у повідомленні.

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