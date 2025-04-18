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Один из популярных городов Европы вернул туристический сбор

18 апреля 2025 19:15
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
В Венеции увеличили туристический сбор
Турист пересчитывает свой бюджет. Фото: pixabay.com
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

С 18 апреля 2025 года Венеция возвращает сбор для туристов. Путешественникам придется дополнительно оплатить до 10 евро.

Об этом пишет Independent.

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Отмечается, что туристический сбор в размере 10 евро будет применяться ежедневно с 18 апреля по 4 мая, а затем каждые выходные до конца июля для всех посетителей, которые приезжают в Венецию с 8:30 до 16:00 без бронирования ночлега в городе.

Уплата сбора за доступ в Венецию осуществляется онлайн, а при бронировании за четыре дня до даты въезда предоставляется скидка в размере 50%, то есть сбор составит 5 евро. Налог не распространяется на лиц, имеющих бронирование в отелях, а также на детей до 14 лет.

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Каналы Венеции. Фото: italyheaven.co.uk

"Правительство Венеции надеется, что более высокая плата за однодневное пребывание поможет уменьшить переполненность таких достопримечательностей, как площадь Святого Марка и Дворец дожей, или, по крайней мере, позволит городскому совету лучше справляться с последствиями чрезмерного потока туристов", — говорится в сообщении.

Напомним, мы рассказывали, какой остров в Греции должен посетить каждый. Также мы писали, что в Украине могут изменить правила перевозки любимцев.

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