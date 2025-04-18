В Венеции увеличили туристический сбор

Один из популярных городов Европы вернул туристический сбор
С 18 апреля 2025 года Венеция возвращает сбор для туристов. Путешественникам придется дополнительно оплатить до 10 евро.
Об этом пишет Independent.
Путешествия в Венецию стали менее доступными
Отмечается, что туристический сбор в размере 10 евро будет применяться ежедневно с 18 апреля по 4 мая, а затем каждые выходные до конца июля для всех посетителей, которые приезжают в Венецию с 8:30 до 16:00 без бронирования ночлега в городе.
Уплата сбора за доступ в Венецию осуществляется онлайн, а при бронировании за четыре дня до даты въезда предоставляется скидка в размере 50%, то есть сбор составит 5 евро. Налог не распространяется на лиц, имеющих бронирование в отелях, а также на детей до 14 лет.
"Правительство Венеции надеется, что более высокая плата за однодневное пребывание поможет уменьшить переполненность таких достопримечательностей, как площадь Святого Марка и Дворец дожей, или, по крайней мере, позволит городскому совету лучше справляться с последствиями чрезмерного потока туристов", — говорится в сообщении.
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