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Один з пасажирів Ryanair "підірвав" мережу — відео

2 травня 2025 17:12
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Пасажир Ryanair підкорив мережу — відео
Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: ryanair.com
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Під час одного з рейсів авіакомпанії Ryanair турист був вражений, дивною поведінкою свого попутника. Відео з ним стало популярним у мережі.

Про це пише Daily Express.

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Мережу облетів ролик, в якому один з пасажирів приймав незвичну позу сидіння в літаку. Чоловік розпластався на підлозі, а голову сховав під сидіння попереду. Ноги він закинув на своє пасажирське сидіння. Сидячи таким чином, чоловік провів всю тригодинну подорож.

За декілька днів відео зібрало більше 2 млн переглядів та понад 56 тисяч лайків. Частині користувачів мережі така ідея пасажира виявилася кумедною, а інші впевнені, що такі жарти, через порушення правил безпеки, можуть закінчитися трагедією.

"Таке може статися, тільки якщо ви летите з Ryanair. Він був таким протягом трьох годин польоту", — підписав кадри користувач.

@vsimpadel

When you fly with Ryanair everything can happens😂 Business class #fyp #flights #ryanair #crazy

♬ Anxiety Ely Oaks Remix Doechii - Ely Oaks

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