Пассажир Ryanair покорил сеть - видео

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: ryanair.com

Во время одного из рейсов авиакомпании Ryanair турист был поражен, странным поведением своего попутчика. Видео с ним стало популярным в сети.

Об этом пишет Daily Express.

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Сеть облетел ролик, в котором один из пассажиров принимал необычную позу сидения в самолете. Мужчина распластался на полу, а голову спрятал под сиденье впереди. Ноги он закинул на свое пассажирское сиденье. Сидя таким образом, мужчина провел все трехчасовое путешествие.

За несколько дней видео собрало более 2 млн просмотров и более 56 тысяч лайков. Части пользователей сети такая идея пассажира оказалась забавной, а другие уверены, что такие шутки, из-за нарушения правил безопасности, могут закончиться трагедией.

"Такое может произойти, только если вы летите с Ryanair. Он был таким в течение трех часов полета", — подписал кадры пользователь.

Напомним, мы рассказывали, как в Испании работник спас новорожденного малыша. Также мы писали об острове в Европе с невероятными пейзажами.