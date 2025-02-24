Дістатися з Амстердама до Берліна буде значно вигідніше — GoVolta запустить нові потяги

Дівчина мандрує потягом. Фото: Freepik

Залізнична компанія GoVolta планує відкрити маршрут між Амстердамом і Берліном до вересня 2025 року. Квиток в середньому буде коштувати від 10 доларів.

Про це пише Express.

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Наразі вартість квитків з Амстердама до Берліна у інших залізничних операторів коливається від 38 до 257 євро — в залежності від типу та класу квитка.

Нові потяги стануть справжнім ковтком свіжого повітря для пасажирів, які шукають вигідні подорожі. Проте така мандрівка займе трохи більше часу. На дорогу доведеться витратити близько восьми годин, порівняно з шістьма годинами на інших видах транспорту.

Дівчина сідає у потяг. Фото: Freepik

Компанія GoVolta також має намір розширити свої послуги на інші європейські міста, включаючи Копенгаген, Базель і Париж.

За словами фахівців, GoVolta не будує нову залізничну інфраструктуру, а запускає бюджетне денне залізничне сполучення на існуючих коліях між популярними європейськими країнами.

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