Добраться из Амстердама в Берлин будет значительно выгоднее — GoVolta запустит новые поезда

Девушка путешествует на поезде. Фото: Freepik

Железнодорожная компания GoVolta планирует открыть маршрут между Амстердамом и Берлином к сентябрю 2025 года. Билет в среднем будет стоить от 10 долларов.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

Ездить из Амстердама в Берлин станет выгоднее

Сейчас стоимость билетов из Амстердама в Берлин у других железнодорожных операторов колеблется от 38 до 257 евро — в зависимости от типа и класса билета.

Новые поезда станут настоящим глотком свежего воздуха для пассажиров, которые ищут выгодные путешествия. Однако такое путешествие займет немного больше времени. На дорогу придется потратить около восьми часов, по сравнению с шестью часами на других видах транспорта.

Девушка садится в поезд. Фото: Freepik

Компания GoVolta также намерена расширить свои услуги на другие европейские города, включая Копенгаген, Базель и Париж.

По словам специалистов, GoVolta не строит новую железнодорожную инфраструктуру, а запускает бюджетное дневное железнодорожное сообщение на существующих путях между популярными европейскими странами.

Ранее мы писали, что украинская туристическая компания начала работу в Чехии. Также узнайте, какие семь невероятных локаций в мире нужно посетить в 2025 году.