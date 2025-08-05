В Італії побудують міст до Сардинії — деталі

Італійський острів Сицилія. Фото: tripadvisor.com

Новий міст довжиною в 3,5 кілометри з'єднає Сицилію з материковою Італією. Очікується, що уряд країни дасть зелене світло вже цього тижня.

Про це пише The Sun.

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Зазначається, що проєкт передбачає будівництво мосту через Мессінську протоку — водойму між Сицилією та материковою частиною Італії. Його доцільність обговорювали ще з часів Римської імперії.

У 2009 році проєкт був дуже близький до втілення, але у 2013 році його зупинили, адже будівельна компанії закрилася. За даними джерел видання, очікується, що італійський уряд, дасть зелене світло проєкту вже цього тижня.

Очікується, що засідання Комітету з економічного планування та сталого розвитку (CIPESS) відбудеться 7 серпня. На будівництво мосту планують орієнтовно виділити 13,5 млрд євро.

Італійський острів Сицилія. Фото: Alamy

Мессінська протока. Фото: Alamy

Після завершення будівництва міст через Мессінську протоку стане найдовшим підвісним мостом у світі.

Його довжина становитиме 2,2 милі, а конструкція буде розрахована на витримку землетрусів і сильних вітрів. Завершення проєкту планується на 2032 рік.

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