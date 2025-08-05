В Італії побудують міст до Сардинії — деталі

Новий міст з'єднає один з найгарніших островів Європи з материком
Новий міст довжиною в 3,5 кілометри з'єднає Сицилію з материковою Італією. Очікується, що уряд країни дасть зелене світло вже цього тижня.
Про це пише The Sun.
Новий міст в Італії
Зазначається, що проєкт передбачає будівництво мосту через Мессінську протоку — водойму між Сицилією та материковою частиною Італії. Його доцільність обговорювали ще з часів Римської імперії.
У 2009 році проєкт був дуже близький до втілення, але у 2013 році його зупинили, адже будівельна компанії закрилася. За даними джерел видання, очікується, що італійський уряд, дасть зелене світло проєкту вже цього тижня.
Очікується, що засідання Комітету з економічного планування та сталого розвитку (CIPESS) відбудеться 7 серпня. На будівництво мосту планують орієнтовно виділити 13,5 млрд євро.
Після завершення будівництва міст через Мессінську протоку стане найдовшим підвісним мостом у світі.
Його довжина становитиме 2,2 милі, а конструкція буде розрахована на витримку землетрусів і сильних вітрів. Завершення проєкту планується на 2032 рік.
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