В Италии построят мост к Сардинии - детали

Итальянский остров Сицилия. Фото: tripadvisor.com

Новый мост длиной в 3,5 километра соединит Сицилию с материковой Италией. Ожидается, что правительство страны даст зеленый свет уже на этой неделе.

Об этом пишет The Sun.

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Отмечается, что проект предусматривает строительство моста через Мессинский пролив — водоем между Сицилией и материковой частью Италии. Его целесообразность обсуждали еще со времен Римской империи.

В 2009 году проект был очень близок к воплощению, но в 2013 году его остановили, ведь строительная компании закрылась. По данным источников издания, ожидается, что итальянское правительство даст зеленый свет проекту уже на этой неделе.

Ожидается, что заседание Комитета по экономическому планированию и устойчивому развитию (CIPESS) состоится 7 августа. На строительство моста планируют ориентировочно выделить 13,5 млрд евро.

Итальянский остров Сицилия. Фото: Alamy

Мессинский пролив. Фото: Alamy

После завершения строительства мост через Мессинский пролив станет самым длинным подвесным мостом в мире.

Его длина составит 2,2 мили, а конструкция будет рассчитана на выдержку землетрясений и сильных ветров. Завершение проекта планируется на 2032 год.

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