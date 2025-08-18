Відео
Головна Туризм Новий басейн біля озера за 15 хвилин їзди від Києва — локація

Новий басейн біля озера за 15 хвилин їзди від Києва — локація

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:37
Озеро за 15 хвилин їзди від Києва — де покупатись киянам
Комплекс відпочинку SECRET FOREST. Фото: instagram.com/secret_forest_kyiv

За 20 кілометрів від Києва відкрили новий басейн біля озера. Тут можна освіжитись у воді, позасмагати та смачно поїсти.

Відповідною локацією в TikTok поділився блогер Вадим Грінько.

Читайте також:

Басейн та озеро в Білогородці

Тревел-блогер розповів, що на території комплексу відпочинку можна покупатися не лише у басейні, який має підігрів, а в чистому озері.

Басейн тут доволі великий, а шезлонг та рушник включені у вартість за вхід. Також є менший басейн так само з підігрівом для молодших відпочивальників.

На території комплексу відпочинку також є бунгала, які можна орендувати за окрему плату — 500 гривень.

Зі своєю їжею вхід заборонений, проте відпочивальники можуть замовити собі в місцевому ресторанчику різні коктейлі та страви — піцу, креветки та м'ясо на грилі та інше.

За вхід тут доведеться віддати від 100 гривень з людини. За відпочинок на пісочному пляжі доведеться викласти 200 гривень з людини, а біля басейну — 800 гривень (у вихідні — 1200 гривень). 

Мова йде про комплекс відпочинку SECRET FOREST у Білогородці на Київщині.

@vadymgrinko

Ну, все – ви винні мені лайк за таку класну рекомендацію біля Києва 😅🏖️

♬ Happy Trip Adventure - TATANX

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цікаві локації за кілька годин їзди від столиці. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.

відпочинок літо Київська область туризм озеро
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
