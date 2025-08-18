Озеро за 15 хвилин їзди від Києва — де покупатись киянам

Новий басейн біля озера за 15 хвилин їзди від Києва — локація
За 20 кілометрів від Києва відкрили новий басейн біля озера. Тут можна освіжитись у воді, позасмагати та смачно поїсти.
Відповідною локацією в TikTok поділився блогер Вадим Грінько.
Басейн та озеро в Білогородці
Тревел-блогер розповів, що на території комплексу відпочинку можна покупатися не лише у басейні, який має підігрів, а в чистому озері.
Басейн тут доволі великий, а шезлонг та рушник включені у вартість за вхід. Також є менший басейн так само з підігрівом для молодших відпочивальників.
На території комплексу відпочинку також є бунгала, які можна орендувати за окрему плату — 500 гривень.
Зі своєю їжею вхід заборонений, проте відпочивальники можуть замовити собі в місцевому ресторанчику різні коктейлі та страви — піцу, креветки та м'ясо на грилі та інше.
За вхід тут доведеться віддати від 100 гривень з людини. За відпочинок на пісочному пляжі доведеться викласти 200 гривень з людини, а біля басейну — 800 гривень (у вихідні — 1200 гривень).
Мова йде про комплекс відпочинку SECRET FOREST у Білогородці на Київщині.
@vadymgrinko
Ну, все – ви винні мені лайк за таку класну рекомендацію біля Києва 😅🏖️♬ Happy Trip Adventure - TATANX
