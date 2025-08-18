Видео
Новый бассейн у озера в 15 минутах езды от Киева — локация

Новый бассейн у озера в 15 минутах езды от Киева — локация

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 16:37
Озеро в 15 минутах езды от Киева - где искупаться киевлянам
Комплекс отдыха SECRET FOREST. Фото: instagram.com/secret_forest_kyiv

В 20 километрах от Киева открыли новый бассейн у озера. Здесь можно освежиться в воде, позагорать и вкусно поесть.

Соответствующей локацией в TikTok поделился блогер Вадим Гринько.

Читайте также:

Бассейн и озеро в Белогородке

Тревел-блогер рассказал, что на территории комплекса можно искупаться не только в бассейне, который имеет подогрев, но и в чистом озере.

Бассейн здесь довольно большой, а шезлонг и полотенце включены в стоимость за вход. Также есть меньший бассейн с подогревом для младших отдыхающих.

На территории комплекса отдыха также есть бунгала, которые можно арендовать за отдельную плату — 500 гривен.

Со своей едой вход запрещен, однако отдыхающие могут заказать себе в местном ресторанчике различные коктейли и блюда — пиццу, креветки и мясо на гриле и прочее.

За вход здесь придется отдать от 100 гривен с человека. За отдых на песочном пляже придется выложить 200 гривен с человека, а у бассейна — 800 гривен (в выходные — 1200 гривен).

Речь идет о комплексе отдыха SECRET FOREST в Белогородке Киевской области.

@vadymgrinko

Ну, все - вы должны мне лайк за такую классную рекомендацию возле Киева 😅🏖️

♬ Happy Trip Adventure - TATANX

Напомним, ранее мы рассказывали об интересных локациях в нескольких часах езды от столицы. Также мы писали, где искупаться недалеко от Львова.

отдых лето Киевская область туризм озеро
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
