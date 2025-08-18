Озеро в 15 минутах езды от Киева - где искупаться киевлянам

Новый бассейн у озера в 15 минутах езды от Киева — локация
В 20 километрах от Киева открыли новый бассейн у озера. Здесь можно освежиться в воде, позагорать и вкусно поесть.
Соответствующей локацией в TikTok поделился блогер Вадим Гринько.
Бассейн и озеро в Белогородке
Тревел-блогер рассказал, что на территории комплекса можно искупаться не только в бассейне, который имеет подогрев, но и в чистом озере.
Бассейн здесь довольно большой, а шезлонг и полотенце включены в стоимость за вход. Также есть меньший бассейн с подогревом для младших отдыхающих.
На территории комплекса отдыха также есть бунгала, которые можно арендовать за отдельную плату — 500 гривен.
Со своей едой вход запрещен, однако отдыхающие могут заказать себе в местном ресторанчике различные коктейли и блюда — пиццу, креветки и мясо на гриле и прочее.
За вход здесь придется отдать от 100 гривен с человека. За отдых на песочном пляже придется выложить 200 гривен с человека, а у бассейна — 800 гривен (в выходные — 1200 гривен).
Речь идет о комплексе отдыха SECRET FOREST в Белогородке Киевской области.
@vadymgrinko
Ну, все - вы должны мне лайк за такую классную рекомендацию возле Киева 😅🏖️♬ Happy Trip Adventure - TATANX
