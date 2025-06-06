Чому варто побувати у Рим — італійський "музей під відкритим небом"

Колізей в Римі. Фото: tripadvisor.com

Європа вражає кількістю неймовірних міст з цікавою історією, культурою та дивовижною їжею. Проте є одне особливе туристичне місце, яке обов'язково варто відвідати тим, хто полюбляє ходити пішки під час відпустки.

Про це пише The Mirror UK.

Реклама

Читайте також:

Чим унікальний італійський Рим

Експерти GuruWalk визнали Рим "найбільш пішохідним містом Європи".

"Вічне місто залишається ключовим напрямком для мандрівників, зачарованих античною історією. Колізей, Пантеон і барокові площі роблять Рим музеєм під відкритим небом, який заслуговує на ретельне вивчення", — зазначили фахівці.

Італійська столиця вже давно стала улюбленим місцем туристів, приваблюючи мільйони відвідувачів щороку. Колізей — одна з найпопулярніших визначних пам'яток країни, куди приходили подивитися на гладіаторів, вистави та інші розваги.

Любителям піших прогулянок варто піднятися легендарними Іспанськими сходами, які відкривають неперевершені краєвиди на місто.

Наступним пунктом маршруту має стати поїздка до фонтану Треві. В нього щодня в нього кидають приблизно 3000 євро (ці гроші щороку йдуть на благодійність). Легенда свідчить, що якщо кинути одну монету через плече, це гарантує повернення до Риму, кинути другу — новий роман, а третя — до шлюбу.

Вулички в Римі. Фото: tripadvisor.com

Від фонтану можна прогулятись до Пантеону — однієї з найкраще збережених давньоримських будівель міста.Тут можна дізнатися багато цікавого про римську культуру та дизайн.

Топ-10 міст для прогулянок в Європі:

Рим (Італія);

Будапешт (Угорщина);

Мадрид (Іспанія);

Прага (Чехія);

Барселона (Іспанія);

Лісабон (Португалія);

Лондон (Великобританія);

Флоренція (Італія);

Амстердам (Нідерланди).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як руку чотирирічного малюка з Британії засмоктало в систему очищення басейну в одному з готелів на Майорки. Також ми писали, чому в Китаї не варто допомагати перехожим.