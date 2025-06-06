Почему стоит побывать в Рим - итальянский "музей под открытым небом"

Колизей в Риме. Фото: tripadvisor.com

Европа поражает количеством невероятных городов с интересной историей, культурой и удивительной едой. Однако есть одно особое туристическое место, которое обязательно стоит посетить тем, кто любит ходить пешком во время отпуска.

Об этом пишет The Mirror UK.

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Эксперты GuruWalk признали Рим "самым пешеходным городом Европы".

"Вечный город остается ключевым направлением для путешественников, очарованных античной историей. Колизей, Пантеон и барочные площади делают Рим музеем под открытым небом, который заслуживает тщательного изучения", — отметили специалисты.

Итальянская столица уже давно стала излюбленным местом туристов, привлекая миллионы посетителей каждый год. Колизей — одна из самых популярных достопримечательностей страны, куда приходили посмотреть на гладиаторов, представления и другие развлечения.

Любителям пеших прогулок стоит подняться по легендарной Испанской лестнице, которая открывает непревзойденные виды на город.

Следующим пунктом маршрута должна стать поездка к фонтану Треви. В него ежедневно в него бросают примерно 3000 евро (эти деньги ежегодно идут на благотворительность). Легенда гласит, что если бросить одну монету через плечо, это гарантирует возвращение в Рим, бросить вторую — новый роман, а третья - к браку.

Улочки в Риме. Фото: tripadvisor.com

От фонтана можно прогуляться к Пантеону — одному из наиболее хорошо сохранившихся древнеримских зданий города. Здесь можно узнать много интересного о римской культуре и дизайне.

Топ-10 городов для прогулок в Европе:

Рим (Италия);

Будапешт (Венгрия);

Мадрид (Испания);

Прага (Чехия);

Барселона (Испания);

Лиссабон (Португалия);

Лондон (Великобритания);

Флоренция (Италия);

Амстердам (Нидерланды).

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как руку четырехлетнего малыша из Британии засосало в систему очистки бассейна в одном из отелей на Майорке. Также мы писали, почему в Китае не стоит помогать прохожим.