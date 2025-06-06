Почему стоит побывать в Рим - итальянский "музей под открытым небом"

Будто музей под открытым небом — невероятный город в Европе
Европа поражает количеством невероятных городов с интересной историей, культурой и удивительной едой. Однако есть одно особое туристическое место, которое обязательно стоит посетить тем, кто любит ходить пешком во время отпуска.
Об этом пишет The Mirror UK.
Чем уникален итальянский Рим
Эксперты GuruWalk признали Рим "самым пешеходным городом Европы".
"Вечный город остается ключевым направлением для путешественников, очарованных античной историей. Колизей, Пантеон и барочные площади делают Рим музеем под открытым небом, который заслуживает тщательного изучения", — отметили специалисты.
Итальянская столица уже давно стала излюбленным местом туристов, привлекая миллионы посетителей каждый год. Колизей — одна из самых популярных достопримечательностей страны, куда приходили посмотреть на гладиаторов, представления и другие развлечения.
Любителям пеших прогулок стоит подняться по легендарной Испанской лестнице, которая открывает непревзойденные виды на город.
Следующим пунктом маршрута должна стать поездка к фонтану Треви. В него ежедневно в него бросают примерно 3000 евро (эти деньги ежегодно идут на благотворительность). Легенда гласит, что если бросить одну монету через плечо, это гарантирует возвращение в Рим, бросить вторую — новый роман, а третья - к браку.
От фонтана можно прогуляться к Пантеону — одному из наиболее хорошо сохранившихся древнеримских зданий города. Здесь можно узнать много интересного о римской культуре и дизайне.
Топ-10 городов для прогулок в Европе:
- Рим (Италия);
- Будапешт (Венгрия);
- Мадрид (Испания);
- Прага (Чехия);
- Барселона (Испания);
- Лиссабон (Португалия);
- Лондон (Великобритания);
- Флоренция (Италия);
- Амстердам (Нидерланды).
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как руку четырехлетнего малыша из Британии засосало в систему очистки бассейна в одном из отелей на Майорке. Также мы писали, почему в Китае не стоит помогать прохожим.
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