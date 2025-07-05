Непопулярна та красива країна в Африці з різноманітною фауною

Пляжі Гамбії. Фото: tripadvisor.com

Африка вражає туристів своєю флорою та фауною. Багато міст континенту дуже популярні серед туристів, проте є менша альтернатива для тих, хто полюбляє відпочинок в тиші та спокої.

Про це пише Daily Express.

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Гамбія розташована на заході континенту. Вона названа на честь річки, яка визначає її кордони. Порівняно з іншими африканськими країнами, вона не популярна серед туристів. У 2023 році країна прийняла 206 000 відвідувачів. Тим часом найбільш відвідуваною країною Африки минулого року було Марокко з 17 мільйонами візитів.

Гамбія вражає різноманіттям дикої природи. Найбільш визначні локації — Національний парк Кіанг-Вест і водно-болотний заповідник Бао-Болонг, де можна побачити мавп, бегемотів, рідкісних птахів та крокодилів.

Фауна Гамбії. Колаж: tripadvisor.com

Туристам також варто побувати на пляжі Коту, у Національному парку "Річка Гамбія", Гамбійській фермі рептилій, у рибальському селі Танджі та в Кам'яних колах Сенегамбії.

Проте досвідчені мандрівники попереджають, що в цій частині Африки не завжди є хороший зв'язок та інтернет, а також електроенергія.

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