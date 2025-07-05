Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Неймовірна материкова країна в Африці, яку ігнорують туристи

Неймовірна материкова країна в Африці, яку ігнорують туристи

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 15:19
Непопулярна та красива країна в Африці з різноманітною фауною
Пляжі Гамбії. Фото: tripadvisor.com

Африка вражає туристів своєю флорою та фауною. Багато міст континенту дуже популярні серед туристів, проте є менша альтернатива для тих, хто полюбляє відпочинок в тиші та спокої.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Чим унікальна Гамбія в Африці

Гамбія розташована на заході континенту. Вона названа на честь річки, яка визначає її кордони. Порівняно з іншими африканськими країнами, вона не популярна серед туристів. У 2023 році країна прийняла 206 000 відвідувачів. Тим часом найбільш відвідуваною країною Африки минулого року було Марокко з 17 мільйонами візитів.

Гамбія вражає різноманіттям дикої природи. Найбільш визначні локації —  Національний парк Кіанг-Вест і водно-болотний заповідник Бао-Болонг, де можна побачити мавп, бегемотів, рідкісних птахів та крокодилів.

Неймовірна материкова країна в Африці, яку ігнорують туристи - фото 1
Фауна Гамбії. Колаж: tripadvisor.com

Туристам також варто побувати на пляжі Коту, у Національному парку "Річка Гамбія", Гамбійській фермі рептилій, у рибальському селі Танджі та в Кам'яних колах Сенегамбії.

Проте досвідчені мандрівники попереджають, що в цій частині Африки не завжди є хороший зв'язок та інтернет, а також електроенергія.

Нагадаємо, ми розповідали, де б в Україні Стівен Кінг знімав би свої фільми жахів. Також ми розповідали про популярні курорти, які не варті вашої уваги. 

подорож тварини літо Африка туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації