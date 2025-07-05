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Главная Туризм Невероятная страна в Африке, которую игнорируют туристы

Невероятная страна в Африке, которую игнорируют туристы

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 15:19
Непопулярная и красивая страна в Африке с разнообразной фауной в Африке
Пляжи Гамбии. Фото: tripadvisor.com

Африка поражает туристов своей флорой и фауной. Многие города континента очень популярны среди туристов, однако есть менее альтернатива для тех, кто любит отдых в тишине и покое.

Об этом пишет Daily Express.

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Гамбия расположена на западе континента. Она названа в честь реки, которая определяет ее границы. По сравнению с другими африканскими странами, она не популярна среди туристов. В 2023 году страна приняла 206 000 посетителей. Между тем, самой посещаемой страной Африки в прошлом году было Марокко с 17 миллионами визитов.

Гамбия поражает многообразием дикой природы. Наиболее выдающиеся локации — Национальный парк Кианг-Вест и водно-болотный заповедник Бао-Болонг, где можно увидеть обезьян, бегемотов, редких птиц и крокодилов.

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Фауна Гамбии. Коллаж: tripadvisor.com

Туристам также стоит побывать на пляже Коту, в Национальном парке "Река Гамбия", Гамбийской ферме рептилий, в рыбацкой деревне Танджи и в Каменных кругах Сенегамбии.

Однако опытные путешественники предупреждают, что в этой части Африки не всегда есть хорошая связь и интернет, а также электроэнергия.

Напомним, мы рассказывали, где в бы в Украине Стивен Кинг снимал бы свои фильмы ужасов. Также мы рассказывали о популярных курортах, которые не стоят вашего внимания.

путешествие животные лето Африка туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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