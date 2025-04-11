Чому варто відвідати Верону в Італії — візитівки міста

Італійське місто Верона. Фото: wanderyourway.com

Італійська Верона недооцінена туристами. Це справжня автентична перлина, яка вражає неймовірною природою та історією.

Про це пише Daily Mail.

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Чому варто відвідати Верону в Італії

Місто Верона розташоване на півночі Італії та просякнуте романтикою, історією та традиціями. Майже усі локації знаходяться в пішій доступності. Прогулюючись її тихими, брукованими вуличками та затишними площами легко орієнтуватися.

Саме в італійській Вероні розгорталася дія п'єси Шекспіра "Ромео і Джульєтта". Туристи можуть відвідати Casa di Giulietta — Будинок Джульєтти та пофотографуватися на її балкончику.

Площа Пьяцца делле Ербе, яка колись була римським форумом, а зараз є однією з багатьох визначних пам'яток міста.

Родзинкою міста є Il Pompiere, що перекладається як "Пожежник". Ресторан є справжньою тратторією з унікальною особливістю — величезною стійкою зі стравами. Відвідувачів приваблює різноманіття місцевих сирів і салумі — м'яса, висушеного на повітрі, яке коптять або солять і залишають для визрівання.

Ресторан Pompiere. Фото: tripadvisor.com

Візитівкою міста також є веронське вино, зокрема "Россо Веронезе", яке відноситься до червоних вин з регіону Венето на північному сході Італії. Цей регіон відомий своїми легкими, яскравими та фруктовими винами, які легко п'ються.

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