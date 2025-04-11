Почему стоит посетить Верону в Италии - визитные карточки города

Итальянский город Верона. Фото: wanderyourway.com

Итальянская Верона недооценена туристами. Это настоящая аутентичная жемчужина, которая поражает невероятной природой и историей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Почему стоит посетить Верону в Италии

Город Верона расположен на севере Италии и пропитан романтикой, историей и традициями. Почти все локации находятся в пешей доступности. Прогуливаясь по ее тихим, мощеным улочкам и уютным площадям легко ориентироваться.

Именно в итальянской Вероне разворачивалось действие пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта". Туристы могут посетить Casa di Giulietta — Дом Джульетты и пофотографироваться на ее балкончике.

Площадь Пьяцца делле Эрбе, которая когда-то была римским форумом, а сейчас является одной из многих достопримечательностей города.

Изюминкой города является Il Pompiere, что переводится как "Пожарник". Ресторан является настоящей тратторией с уникальной особенностью — огромной стойкой с блюдами. Посетителей привлекает многообразие местных сыров и салуми — мяса, высушенного на воздухе, которое коптят или солят и оставляют для вызревания.

Ресторан Pompiere. Фото: tripadvisor.com

Визитной карточкой города также является веронское вино, в частности "Россо Веронезе", которое относится к красным винам из региона Венето на северо-востоке Италии. Этот регион известен своими легкими, яркими и фруктовыми винами, которые легко пьются.

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