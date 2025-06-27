Чому в Індії спалюють вдів — жорстокі звичаї

Не вважають за людей — чому в Індії жорстоко ставляться до вдів
У багатьох країнах Сходу суспільство зневажливо ставиться до жінок. Традиційно жіноча доля в Індії лежить в руках її чоловіка.
Про це розповідає Ukr.Media.
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Зазначається, що жінки в Індії фінансово залежні від свого чоловіка і після його смерті втрачають "якір" в можливість прогодувати себе та дітей.
Часто вдови у цій країні після втрати чоловіка починають жити з його родиною. Свекруха та родичі її коханого не підтримують її, а навпаки знущаються та принижують.
Так жорстоко ставляться до жінки через підозру, що саме вона могла стати причиною смерті свого чоловіка. Окрім того, родині економічно невигідно тримати ще одну людину і вони навмисно роблять все, щоб жінка втекла та перестала їх обтяжувати.
Крім того, в Індії досі існує жорстокий ритуал саті, коли мертвого чоловіка спалюють на багатті з його живою вдовою. Якщо жінку залишали в живих, вона мала постригтися налисо, зняти прикраси та відмовитися від будь-яких стосунків із чоловіками. Їй також заборонялося спілкуватися зі своєю та родиною чоловіка.
Частіше за все такі вдови жили до кінця свого життя у храмах.
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