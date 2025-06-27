Почему в Индии сжигают вдов - жестокие обычаи

Женщина в Индии. Фото: pexels.com

Во многих странах Востока общество пренебрежительно относится к женщинам. Традиционно женская судьба в Индии лежит в руках ее мужчины.

Об этом рассказывает Ukr.Media.

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Отмечается, что женщины в Индии финансово зависимы от своего мужа и после его смерти теряют "якорь" в возможность прокормить себя и детей.

Часто вдовы в этой стране после потери мужа начинают жить с его семьей. Свекровь и родственники ее любимого не поддерживают ее, а наоборот издеваются и унижают.

Так жестоко относятся к женщине из-за подозрения, что именно она могла стать причиной смерти своего мужа. Кроме того, семье экономически не выгодно держать еще одного человека и они намеренно делают все, чтобы женщина сбежала и перестала их обременять.

Женщина в Индии. Фото: pexels.com

Кроме того, в Индии до сих пор существует жестокий ритуал сати, когда мертвого мужчину сжигают на костре с его живой вдовой. Если женщину оставляли в живых, она должна была постричься налысо, снять украшения и отказаться от любых отношений с мужчинами. Ей также запрещалось общаться со своей и семьей мужа.

Чаще всего такие вдовы жили до конца своей жизни в храмах.

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