Бюджетні середземноморські країни — куди вирушити у відпустку цього літа

Схід сонця в Марокко. Фото: tripadvisor.com

Туніс та Марокко відомі своєю неймовірною красою, багатою культурою та смачною кухнею. Нещодавно ці країни були визнані найдоступнішими напрямками для відпочинку за системою all inclusive.

Про це пише Daily Mail.

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Дослідження OTA loveholidays за перший квартал цього року показало, що Марокко є найкращим та вигідним місцем для сімейного відпочинку, оскільки путівки на сім ночей, придбані в останню хвилину, в середньому коштують 95 євро на особу за ніч.

У Марокко відвідувачі можуть дослідити галасливі медини Марракеша, Феса та Шефшауена, пустелю Сахару, гори Високого Атласу та чарівне приморське місто Ес-Сувейра. Тут також є незліченна кількість визначних пам'яток — від Саду Мажорель до величної мечеті Хасана II в Касабланці та жвавих ринків Марракеша.

В цій країні також доступні ціни. Зокрема, обід в недорогому ресторані Марокко зазвичай коштує близько 40 марокканських дирхамів (4 євро), а обід з трьох страв на двох у ресторані середнього рівня в середньому коштує 250 дирхамів (23 євро).

Краєвиди Марокко. Фото: tripadvisor.com

Туніс пропонує найкращу ціну для пар. Сім ночей в середньому коштують 144 євро з людини за ніч. В цій країні розташовано дев'ять об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — стародавні руїни Карфагена, римський амфітеатр в Ель-Джемі, біло-блакитне місто Сіді-Бу-Саїд та безкрайня пустеля Сахара. В Тунісі також кришталево чисті пляжі.

Один із пляжів Тунісу. Фото: tripadvisor.com

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