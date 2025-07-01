Бюджетные средиземноморские страны - куда отправиться в отпуск этим летом

Самые дешевые средиземноморские страны для отдыха all inclusive
Тунис и Марокко известны своей невероятной красотой, богатой культурой и вкусной кухней. Недавно эти страны были признаны самыми доступными направлениями для отдыха по системе all inclusive.
Об этом пишет Daily Mail.
Где выгодно отдохнуть летом
Исследование OTA loveholidays за первый квартал этого года показало, что Марокко является лучшим и выгодным местом для семейного отдыха, поскольку путевки на семь ночей, приобретенные в последнюю минуту, в среднем стоят 95 евро на человека за ночь.
В Марокко посетители могут исследовать шумные медины Марракеша, Феса и Шефшауэна, пустыню Сахару, горы Высокого Атласа и волшебный приморский город Эс-Сувейра. Здесь также есть бесчисленное количество достопримечательностей — от Сада Мажорель до величественной мечети Хасана II в Касабланке и оживленных рынков Марракеша.
В этой стране также доступные цены. В частности, обед в недорогом ресторане Марокко обычно стоит около 40 марокканских дирхамов (4 евро), а обед из трех блюд на двоих в ресторане среднего уровня в среднем стоит 250 дирхамов (23 евро).
Тунис предлагает лучшую цену для пар. Семь ночей в среднем стоят 144 евро с человека за ночь. В этой стране расположено девять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — древние руины Карфагена, римский амфитеатр в Эль-Джеме, бело-голубой город Сиди-Бу-Саид и бескрайняя пустыня Сахара. В Тунисе также кристально чистые пляжи.
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