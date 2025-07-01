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Главная Туризм Самые дешевые средиземноморские страны для отдыха all inclusive

Самые дешевые средиземноморские страны для отдыха all inclusive

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 17:28
Бюджетные средиземноморские страны - куда отправиться в отпуск этим летом
Восход солнца в Марокко. Фото: tripadvisor.com

Тунис и Марокко известны своей невероятной красотой, богатой культурой и вкусной кухней. Недавно эти страны были признаны самыми доступными направлениями для отдыха по системе all inclusive.

Об этом пишет Daily Mail.

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Исследование OTA loveholidays за первый квартал этого года показало, что Марокко является лучшим и выгодным местом для семейного отдыха, поскольку путевки на семь ночей, приобретенные в последнюю минуту, в среднем стоят 95 евро на человека за ночь.

В Марокко посетители могут исследовать шумные медины Марракеша, Феса и Шефшауэна, пустыню Сахару, горы Высокого Атласа и волшебный приморский город Эс-Сувейра. Здесь также есть бесчисленное количество достопримечательностей — от Сада Мажорель до величественной мечети Хасана II в Касабланке и оживленных рынков Марракеша.

В этой стране также доступные цены. В частности, обед в недорогом ресторане Марокко обычно стоит около 40 марокканских дирхамов (4 евро), а обед из трех блюд на двоих в ресторане среднего уровня в среднем стоит 250 дирхамов (23 евро).

Найдешевші середземноморські країни для відпочинку all inclusive - фото 1
Пейзажи Марокко. Фото: tripadvisor.com

Тунис предлагает лучшую цену для пар. Семь ночей в среднем стоят 144 евро с человека за ночь. В этой стране расположено девять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — древние руины Карфагена, римский амфитеатр в Эль-Джеме, бело-голубой город Сиди-Бу-Саид и бескрайняя пустыня Сахара. В Тунисе также кристально чистые пляжи.

Найдешевші середземноморські країни для відпочинку all inclusive - фото 2
Один из пляжей Туниса. Фото: tripadvisor.com

Напомним, мы писали об уникальном городе в Европе с бирюзовыми водоемами и невероятной природой. Также ранее мы подготовили для вас подборку из лучших украинских аквапарков.

путешествие лето отпуск Марокко Тунис туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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