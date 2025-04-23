Біля Львова кружляв літак Welcome — що відомо

Над Львовом помітили літак — чи пов'язано це з відкриттям неба
Нещодавно ЗМІ облетіла новина про те, що поблизу Львова кружляв літак Welcome. У багатьох українців з'явилася надія, що таким способом тестують літак перед відкриттям неба над Україною.
Цю ситуацію офіційно прокоментували в Міністерстві розвитку громад та територій України, передає Forbes.
Чи відкриють найближчим часом повітряний простір над Україною
У відомстві офіційно спростували інформацію про те, що Україна нині готується до відкриття неба. Зазначається, що для відновлення польотів необхідні відповідні безпекові умови.
"Це ніяким чином не повʼязано з відновленням польотів", — зазначили в Мінрозвитку на запит видання.
У відомстві пояснили, що такі польоти здійснюються в межах програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання.
Їх проводять періодично для підтримки сертифікаційної придатності обладнання. У Мінрозвитку попередили, що такі польоти проводитимуть і надалі.
Нагадаємо, ми розповідали про незвичний готель-в'язницю в Південній Кореї. Також ми писали, що варто взяти ыз собою на круїзний лайнер.
Читайте Новини.LIVE!