Возле Львова кружил самолет Welcome — что известно

Над Львовом заметили самолет — связано ли это с открытием неба
Недавно СМИ облетела новость о том, что вблизи Львова кружил самолет Welcome. У многих украинцев появилась надежда, что таким способом тестируют самолет перед открытием неба над Украиной.
Эту ситуацию официально прокомментировали в Министерстве развития громад и территорий Украины, передает Forbes.
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В ведомстве официально опровергли информацию о том, что Украина сейчас готовится к открытию неба. Отмечается, что для возобновления полетов необходимы соответствующие условия безопасности.
"Это никоим образом не связано с возобновлением полетов", — отметили в Минразвития на запрос издания.
В ведомстве пояснили, что такие полеты осуществляются в рамках программы наземной и летной проверки аэронавигационного оборудования.
Их проводят периодически для поддержания сертификационной пригодности оборудования. В Минразвития предупредили, что такие полеты будут проводить и в дальнейшем.
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