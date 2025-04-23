Возле Львова кружил самолет Welcome — что известно

Самолет. Иллюстративное фото: Freepik

Недавно СМИ облетела новость о том, что вблизи Львова кружил самолет Welcome. У многих украинцев появилась надежда, что таким способом тестируют самолет перед открытием неба над Украиной.

Эту ситуацию официально прокомментировали в Министерстве развития громад и территорий Украины, передает Forbes.

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В ведомстве официально опровергли информацию о том, что Украина сейчас готовится к открытию неба. Отмечается, что для возобновления полетов необходимы соответствующие условия безопасности.

"Это никоим образом не связано с возобновлением полетов", — отметили в Минразвития на запрос издания.

Полет в самолете. Фото: Freepik

В ведомстве пояснили, что такие полеты осуществляются в рамках программы наземной и летной проверки аэронавигационного оборудования.

Их проводят периодически для поддержания сертификационной пригодности оборудования. В Минразвития предупредили, что такие полеты будут проводить и в дальнейшем.

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