Відпочинок у Мигово та Берегометі — на Буковині відкрили новий туристичний маршрут

На Буковині з'явився новий мальовничий маршрут для туристів
Відтепер туристи зможуть насолодитися новим маршрутом на Вижниччині Чернівецької області. Екологічна стежка під назвою "До Вартових Недеї" простягнулася від селища Мигового до селища Берегомет.
Про це повідомила Чернівецька облрада в Facebook.
Що відомо про новий маршрут "До Вартових Недеї"
Протяжність маршруту становить чотири кілометри, а насолодитися прогулянкою по ньому можуть усі категорії мандрівників.
Як стало відомо, стежку вже обстежили гірські рятувальники спільно з працівниками Національного природного парку "Вижницький". Працівники ДСНС позначили відповідним маркуванням місця де туристам слід бути особливо обачними.
Під час прогулянки мандрівники можуть побачити красу лісу та велич гір, а також дістатися до головної "родзинки" Національного природного парку "Вижницький" — музею під відкритим небом "Вартові Недеї".
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