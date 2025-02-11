Відпочинок у Мигово та Берегометі — на Буковині відкрили новий туристичний маршрут

Новий туристичний маршрут на Буковині. Фото: facebook.com/oblrada.cv.ua

Відтепер туристи зможуть насолодитися новим маршрутом на Вижниччині Чернівецької області. Екологічна стежка під назвою "До Вартових Недеї" простягнулася від селища Мигового до селища Берегомет.

Про це повідомила Чернівецька облрада в Facebook.

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Протяжність маршруту становить чотири кілометри, а насолодитися прогулянкою по ньому можуть усі категорії мандрівників.

Як стало відомо, стежку вже обстежили гірські рятувальники спільно з працівниками Національного природного парку "Вижницький". Працівники ДСНС позначили відповідним маркуванням місця де туристам слід бути особливо обачними.

Маршрут "До вартових Недеї". Фото: facebook.com/oblrada.cv.ua

Під час прогулянки мандрівники можуть побачити красу лісу та велич гір, а також дістатися до головної "родзинки" Національного природного парку "Вижницький" — музею під відкритим небом "Вартові Недеї".

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