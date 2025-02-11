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На Буковині з'явився новий мальовничий маршрут для туристів

11 лютого 2025 13:50
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Відпочинок у Мигово та Берегометі — на Буковині відкрили новий туристичний маршрут
Новий туристичний маршрут на Буковині. Фото: facebook.com/oblrada.cv.ua
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Відтепер туристи зможуть насолодитися новим маршрутом на Вижниччині Чернівецької області. Екологічна стежка під назвою "До Вартових Недеї" простягнулася від селища Мигового до селища Берегомет.

Про це повідомила Чернівецька облрада в Facebook.

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Протяжність маршруту становить чотири кілометри, а насолодитися прогулянкою по ньому можуть усі категорії мандрівників.

Як стало відомо, стежку вже обстежили гірські рятувальники спільно з працівниками Національного природного парку "Вижницький". Працівники ДСНС позначили відповідним маркуванням місця де туристам слід бути особливо обачними.

Новий маршрут на Буковині До Вартових Недеї - фото
Маршрут "До вартових Недеї". Фото: facebook.com/oblrada.cv.ua

Під час прогулянки мандрівники можуть побачити красу лісу та велич гір, а також дістатися до головної "родзинки" Національного природного парку "Вижницький" — музею під відкритим небом "Вартові Недеї".

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