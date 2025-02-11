Отдых в Мигово и Берегомете - на Буковине открыли новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут на Буковине. Фото: facebook.com/oblrada.cv.ua

Отныне туристы смогут насладиться новым маршрутом на Вижниччине Черновицкой области. Экологическая тропа под названием "К Стражам Недеи" протянулась от поселка Мигового до поселка Берегомет.

Об этом сообщил Черновицкий облсовет в Facebook.

Читайте также:

Что известно о новом маршруте "К Стражам Недеи"

Протяженность маршрута составляет четыре километра, а насладиться прогулкой по нему могут все категории путешественников.

Как стало известно, тропу уже обследовали горные спасатели совместно с работниками Национального природного парка "Вижницкий". Работники ГСЧС обозначили соответствующей маркировкой места где туристам следует быть особенно осторожными.

Маршрут "К стражам Недеи". Фото: facebook.com/oblrada.cv.ua

Во время прогулки путешественники могут увидеть красоту леса и величие гор, а также добраться до главной "изюминки" Национального природного парка "Вижницкий" — музея под открытым небом "Стражи Недеи".

Ранее мы рассказывали о самых романтичных местах в Украине, где стоит сделать предложение на День святого Валентина.

Также узнайте, какие популярные приложения на телефон станут незаменимыми во время путешествия за границу.