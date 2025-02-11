Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow На Буковине появился новый живописный маршрут для туристов arrow

На Буковине появился новый живописный маршрут для туристов

11 февраля 2025 13:50
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Отдых в Мигово и Берегомете - на Буковине открыли новый туристический маршрут
Новый туристический маршрут на Буковине. Фото: facebook.com/oblrada.cv.ua
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Отныне туристы смогут насладиться новым маршрутом на Вижниччине Черновицкой области. Экологическая тропа под названием "К Стражам Недеи" протянулась от поселка Мигового до поселка Берегомет.

Об этом сообщил Черновицкий облсовет в Facebook.

Читайте также:

Что известно о новом маршруте "К Стражам Недеи"

Протяженность маршрута составляет четыре километра, а насладиться прогулкой по нему могут все категории путешественников.

Как стало известно, тропу уже обследовали горные спасатели совместно с работниками Национального природного парка "Вижницкий". Работники ГСЧС обозначили соответствующей маркировкой места где туристам следует быть особенно осторожными.

Новий маршрут на Буковині До Вартових Недеї - фото
Маршрут "К стражам Недеи". Фото: facebook.com/oblrada.cv.ua

Во время прогулки путешественники могут увидеть красоту леса и величие гор, а также добраться до главной "изюминки" Национального природного парка "Вижницкий" — музея под открытым небом "Стражи Недеи".

Ранее мы рассказывали о самых романтичных местах в Украине, где стоит сделать предложение на День святого Валентина.

Также узнайте, какие популярные приложения на телефон станут незаменимыми во время путешествия за границу.

Карпаты Черновицкая область горы парки туризм
Реклама
Реклама
Реклама