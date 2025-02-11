Отдых в Мигово и Берегомете - на Буковине открыли новый туристический маршрут

На Буковине появился новый живописный маршрут для туристов
Отныне туристы смогут насладиться новым маршрутом на Вижниччине Черновицкой области. Экологическая тропа под названием "К Стражам Недеи" протянулась от поселка Мигового до поселка Берегомет.
Об этом сообщил Черновицкий облсовет в Facebook.
Что известно о новом маршруте "К Стражам Недеи"
Протяженность маршрута составляет четыре километра, а насладиться прогулкой по нему могут все категории путешественников.
Как стало известно, тропу уже обследовали горные спасатели совместно с работниками Национального природного парка "Вижницкий". Работники ГСЧС обозначили соответствующей маркировкой места где туристам следует быть особенно осторожными.
Во время прогулки путешественники могут увидеть красоту леса и величие гор, а также добраться до главной "изюминки" Национального природного парка "Вижницкий" — музея под открытым небом "Стражи Недеи".
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