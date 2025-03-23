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Місто в Італії потерпає від нашестя мошок

23 березня 2025 13:35
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Італійське місто атакують мошки — деталі
Комахи в італійському місті Орбетелло. Ілюстративне фото: pikabu
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Жителі невеликого італійського міста Орбетелло страждають від нашестя мошок. Мешканці хочуть домогтися запровадження надзвичайного стану. 

Про це пише AP.

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Орбетелло атакують мошки

Мільйони крихітних комах заполонили містечко Орбетелло — природний заповідник біля узбережжя Тоскани між Тірренським морем і Монте-Арджентаріо.

Місцеві рибалки розповідають, що рої комах з'явилися близько трьох тижнів тому. Вони пояснюють причину їх появи масовою загибеллю мальків, які є основними хижаками личинок мошок. Загибель риби є начебто результатом загального виснаження кисню в екосистемі лагуни.

Комахи не просто заважають мешканцям, а й ставлять на паузу роботу місцевих підприємств.

Мер міста створив спеціальну комісію по боротьбі із комахами, проте мешканці вимагають, щоб регіон Тоскана оголосив надзвичайний стан та виділив додаткові кошти на боротьбу із мошками.

Нагадаємо, ми розповідали, чому варто відвідати Японію. Також ми писали про те, як український захисник врятував життя туристу в Італії.

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