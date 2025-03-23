Итальянский город атакуют мошки - детали

Насекомые в итальянском городе Орбетелло. Иллюстративное фото: pikabu

Жители небольшого итальянского города Орбетелло страдают от нашествия мошек. Жители хотят добиться введения чрезвычайного положения.

Об этом пишет AP.

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Миллионы крошечных насекомых заполонили городок Орбетелло — природный заповедник у побережья Тосканы между Тирренским морем и Монте-Арджентарио.

Местные рыбаки рассказывают, что рои насекомых появились около трех недель назад. Они объясняют причину их появления массовой гибелью мальков, которые являются основными хищниками личинок мошек. Гибель рыбы является якобы результатом общего истощения кислорода в экосистеме лагуны.

Насекомые не просто мешают жителям, но и ставят на паузу работу местных предприятий.

Мэр города создал специальную комиссию по борьбе с насекомыми, однако жители требуют, чтобы регион Тоскана объявил чрезвычайное положение и выделил дополнительные средства на борьбу с мошками.

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