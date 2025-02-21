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Містичні місця України, які вразять кожного

21 лютого 2025 18:30
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Містичні місця в Україні — чому варто відвідати
Тараканівський форт на Рівненщині Фото: photographers.ua
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Україна сповнена містичними місцями, що оповиті легендами. Такі локації наповнені особливою енергетикою, проте дослідники закликають уникати таких подорожей.

Редакція Новини.LIVE розповідає про наймістичніші локації України.

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Ставка Гітлера Вервольф на Вінничині

Це місце часів Другої світової війни, де німці керували діями на фронті, розміщено за 8 км на північ від Вінниці. В кількаповерховому комплексі раніше були розташовані Гестапо, телефонна станція, їдальня, басейн, а також будинки штабу. На території ставки також розташовані два підземні бункери. Містики вважають цю територію є надзвичайно небезпечним місцем для всього живого.

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Ставка Гітлера Вервольф на Вінничині. Фото: zhzh.com.ua

Озеро привидів на Хмельниччині

Ця містична локація розташована в селі Хропотова. Головна особливість озера полягає в тому, що вона не замерзає навіть у люті морози. Місцеві жителі побоюються в ньому купатися через легенди про те, що Озеро привидів — це "вікно" у потойбічний світ.

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Озеро привидів на Хмельниччині. Фото: Суспільне

Тараканівський форт на Рівненщині

Ця локація архітектурне надбання XIX століття, яке було побудоване на кордоні Австрійської та Російської імперій. Через підвищену вологість зберігати зброю у його стінах було не можливо. Ходять легенди, що саме в цьому форті під час Другої світової війни німці проводили експерименти над людьми. Нині це місце перебуває в занедбаному стані і має трохи моторошний вигляд.

Містичні місця України, які вразять кожного - фото 3
Тараканівський форт на Рівненщині. Фото: vidviday.ua

Нагадаємо, ми розповідали про локації, де знімався новий фільм про Бріджит Джонс в Лондоні. Також дізнайтеся, які сім неймовірних локацій у світі потрібно відвідати у 2025 році.

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