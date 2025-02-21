Містичні місця в Україні — чому варто відвідати

Містичні місця України, які вразять кожного
Україна сповнена містичними місцями, що оповиті легендами. Такі локації наповнені особливою енергетикою, проте дослідники закликають уникати таких подорожей.
Редакція Новини.LIVE розповідає про наймістичніші локації України.
Ставка Гітлера Вервольф на Вінничині
Це місце часів Другої світової війни, де німці керували діями на фронті, розміщено за 8 км на північ від Вінниці. В кількаповерховому комплексі раніше були розташовані Гестапо, телефонна станція, їдальня, басейн, а також будинки штабу. На території ставки також розташовані два підземні бункери. Містики вважають цю територію є надзвичайно небезпечним місцем для всього живого.
Озеро привидів на Хмельниччині
Ця містична локація розташована в селі Хропотова. Головна особливість озера полягає в тому, що вона не замерзає навіть у люті морози. Місцеві жителі побоюються в ньому купатися через легенди про те, що Озеро привидів — це "вікно" у потойбічний світ.
Тараканівський форт на Рівненщині
Ця локація архітектурне надбання XIX століття, яке було побудоване на кордоні Австрійської та Російської імперій. Через підвищену вологість зберігати зброю у його стінах було не можливо. Ходять легенди, що саме в цьому форті під час Другої світової війни німці проводили експерименти над людьми. Нині це місце перебуває в занедбаному стані і має трохи моторошний вигляд.
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