Містичні місця в Україні — чому варто відвідати

Тараканівський форт на Рівненщині Фото: photographers.ua

Україна сповнена містичними місцями, що оповиті легендами. Такі локації наповнені особливою енергетикою, проте дослідники закликають уникати таких подорожей.

Редакція Новини.LIVE розповідає про наймістичніші локації України.

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Ставка Гітлера Вервольф на Вінничині

Це місце часів Другої світової війни, де німці керували діями на фронті, розміщено за 8 км на північ від Вінниці. В кількаповерховому комплексі раніше були розташовані Гестапо, телефонна станція, їдальня, басейн, а також будинки штабу. На території ставки також розташовані два підземні бункери. Містики вважають цю територію є надзвичайно небезпечним місцем для всього живого.

Ставка Гітлера Вервольф на Вінничині. Фото: zhzh.com.ua

Озеро привидів на Хмельниччині

Ця містична локація розташована в селі Хропотова. Головна особливість озера полягає в тому, що вона не замерзає навіть у люті морози. Місцеві жителі побоюються в ньому купатися через легенди про те, що Озеро привидів — це "вікно" у потойбічний світ.

Озеро привидів на Хмельниччині. Фото: Суспільне

Тараканівський форт на Рівненщині

Ця локація архітектурне надбання XIX століття, яке було побудоване на кордоні Австрійської та Російської імперій. Через підвищену вологість зберігати зброю у його стінах було не можливо. Ходять легенди, що саме в цьому форті під час Другої світової війни німці проводили експерименти над людьми. Нині це місце перебуває в занедбаному стані і має трохи моторошний вигляд.

Тараканівський форт на Рівненщині. Фото: vidviday.ua

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