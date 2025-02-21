Мистические места в Украине - почему стоит посетить

Таракановский форт на Ровенщине Фото: photographers.ua

Украина полна мистическими местами, которые окутаны легендами. Такие локации наполнены особой энергетикой, однако исследователи призывают избегать таких путешествий.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых мистических локациях Украины.

Читайте также:

Ставка Гитлера Вервольф в Винницкой области

Это место времен Второй мировой войны, где немцы руководили действиями на фронте, находится в 8 км к северу от Винницы. В многоэтажном комплексе ранее были расположены Гестапо, телефонная станция, столовая, бассейн, а также дома штаба. На территории ставки также расположены 2 подземных бункера. Мистики считают эту территорию чрезвычайно опасным местом для всего живого.

Ставка Гитлера Вервольф в Винницкой области. Фото: zhzh.com.ua

Озеро призраков в Хмельницкой области

Эта мистическая локация расположена в селе Хропотова. Главная особенность озера заключается в том, что оно не замерзает даже в лютые морозы. Местные жители опасаются в нем купаться, из-за легенд о том, что Озеро призраков — это "окно" в потусторонний мир.

Озеро привидений в Хмельницкой области. Фото: Суспільне

Таракановский форт в Ровенской области

Эта локация архитектурное достояние XIX века, которое было построено на границе Австрийской и Российской империй. Из-за повышенной влажности хранить оружие в его стенах было невозможно. Ходят легенды, что именно в этом форте во время Второй мировой войны немцы проводили эксперименты над людьми. Сейчас это место находится в запущенном состоянии и имеет немного жутковатый вид.

Таракановский форт на Ровенщине. Фото: vidviday.ua

Напомним, мы рассказывали о локациях, где снимался новый фильм о Бриджит Джонс в Лондоне. Также узнайте, какие семь невероятных локаций в мире нужно посетить в 2025 году.