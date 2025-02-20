ТОП-3 піших маршрутів в Карпатах — поради та рекомендації туристам

Українські Карпати. Фото: gorgany.com

Зима невпинно добігає кінця, проте ви ще маєте можливість відпочити серед засніжених пагорбів Українських Карпат. Природа допоможе вам відновити сили та натхнення.

Редакція Новини.LIVE розкаже про мальовничі маршрути в Карпатах, які варто пройти кожному туристу.

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Кукул

Він розташований в Надвірнянському районі Івано-Франківської області на висоті 1539 метрів над рівнем моря. Для зимових походів краще буде обрати маршрут "Село Вороненко — гора Кукул" довжиною 12 кілометрів. Першою зупинкою на маршруті є урочище Припір, де облаштували затишні місця для відпочинку туристів. Завершує маршрут долина Середня, де можна помилуватися розкішними краєвидами на Горгани та Говерлу.

Вид з гори Кукул. Фото: carpathiansoutdoors.com

Шпиці

Це вершини гірського масиву Чорногора, що розташовані у Верховинському районі Івано-Франківської області на висоті 1863 метри над рівнем моря. Цей маршрут відкриває стежку на полонину Маришевську, довжиною 8 кілометрів. З неї відкривається на гори Чорногірського хребта, зокрема на Бребенескул, Вухатий Камінь, Дземброню, Туркул, Петрос та Говерлу.

Гора Шпиці взимку. Фото: wikipedia.org

Маківка

Маршрут "Тухля — Грабовець — Маківка — Головецько" простягається на 13 кілометрів на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. Селище Тухля має цікаву легенду. Вважається, що в ньому зупинився мандрівник, який дуже втомився від ритму великого міста. За легендою, держслужбовці хотіли оформити цю місцевість, а чоловік відповів, що просто там "охляв та лишився жити". Посадовцям нібито почулося інше і вони так і назвали селище — Тухля.

Вид на горі Маківка. Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.