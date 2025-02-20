ТОП-3 піших маршрутів в Карпатах — поради та рекомендації туристам

Піші маршрути в Карпатах, які має пройти кожен
Зима невпинно добігає кінця, проте ви ще маєте можливість відпочити серед засніжених пагорбів Українських Карпат. Природа допоможе вам відновити сили та натхнення.
Редакція Новини.LIVE розкаже про мальовничі маршрути в Карпатах, які варто пройти кожному туристу.
Кукул
Він розташований в Надвірнянському районі Івано-Франківської області на висоті 1539 метрів над рівнем моря. Для зимових походів краще буде обрати маршрут "Село Вороненко — гора Кукул" довжиною 12 кілометрів. Першою зупинкою на маршруті є урочище Припір, де облаштували затишні місця для відпочинку туристів. Завершує маршрут долина Середня, де можна помилуватися розкішними краєвидами на Горгани та Говерлу.
Шпиці
Це вершини гірського масиву Чорногора, що розташовані у Верховинському районі Івано-Франківської області на висоті 1863 метри над рівнем моря. Цей маршрут відкриває стежку на полонину Маришевську, довжиною 8 кілометрів. З неї відкривається на гори Чорногірського хребта, зокрема на Бребенескул, Вухатий Камінь, Дземброню, Туркул, Петрос та Говерлу.
Маківка
Маршрут "Тухля — Грабовець — Маківка — Головецько" простягається на 13 кілометрів на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. Селище Тухля має цікаву легенду. Вважається, що в ньому зупинився мандрівник, який дуже втомився від ритму великого міста. За легендою, держслужбовці хотіли оформити цю місцевість, а чоловік відповів, що просто там "охляв та лишився жити". Посадовцям нібито почулося інше і вони так і назвали селище — Тухля.
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