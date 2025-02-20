ТОП-3 пешие маршруты в Карпатах - советы и рекомендации туристам

Украинские Карпаты. Фото: gorgany.com

Зима неуклонно подходит к концу, однако вы еще имеете возможность отдохнуть среди заснеженных холмов Украинских Карпат. Природа поможет вам восстановить силы и вдохновение.

Редакция Новини.LIVE расскажет о живописных маршрутах в Карпатах, которые стоит пройти каждому туристу.

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Кукул

Он находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области на высоте 1539 метров над уровнем моря. Для зимних походов лучше будет выбрать маршрут "Село Вороненко — гора Кукул" длиной 12 километров. Первой остановкой на маршруте является урочище Припир, где обустроили уютные места для отдыха туристов. Завершает маршрут долина Средняя, где можно полюбоваться роскошными видами на Горганы и Говерлу.

Вид с горы Кукул. Фото: carpathiansoutdoors.com

Шпицы

Это вершины горного массива Черногора, находящиеся в Верховинском районе Ивано-Франковской области на высоте 1863 метра над уровнем моря. Этот маршрут открывает тропу на полонину Марышевскую, длиной 8 километров. С нее открывается на горы Черногорского хребта, в частности на Бребенескул, Ушастый Камень, Дземброню, Туркул, Петрос и Говерлу.

Гора Шпицы зимой. Фото: wikipedia.org

Маковка

Маршрут "Тухля — Грабовец — Маковка — Головецко" простирается на 13 километров на высоте почти 1000 метров над уровнем моря. Поселок Тухля имеет интересную легенду. Считается, что в нем остановился путешественник, который очень устал от ритма большого города. По легенде, госслужащие хотели оформить эту местность, а мужчина ответил, что просто там "охнул и остался жить". Чиновникам якобы послышалось другое и они так и назвали поселок — Тухля.

Вид на горе Маковка. Фото: Instagram, Instagram

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.