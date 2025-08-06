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Головна Туризм Міста у Франції, що надихнули творців "Красуні та чудовиська"

Міста у Франції, що надихнули творців "Красуні та чудовиська"

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 13:36
Французькі міста, де вулички схожі на казку Діснея "Красуня і чудовисько"
Вулички Рікевіра. Фото: tripadvisor.com

У Франції є два міста, які надихнули творців "Красуні і чудовиська" на створення "маленького містечка", де виросла Белль. Йдеться про села Рікевір та Рібовілль, які розташовані в 10 хвилинах їзди один від одного.

Про це пише Daily Express.

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Французький Рікевір, що розташований приблизно за годину їзди від Страсбурга, може похвалитися вулицями ніби з екранів кінострічки. Його називають одним із "найкрасивіших сіл Франції" за його яскраві будиночки із брукованими доріжками. 

Після прогулянок звивистими вуличками, відвідувачам варто подивитися винні погреби міста. Винороби пригощають туристів не лише вином, а й смачними стравами. Рікевір також відомий своїми ринками, де можна придбати свіжі фрукти та овочі, сири, м'ясо, ювелірні вироби, одяг та багато іншого.

Міста у Франції, що надихнули творців "Красуні та чудовиська" - фото 1
Вулички Рікевіра. Фото: tripadvisor.com

Рібовілле — одне з найстаріших середньовічних міст у французькому регіоні Ельзас, яке може похвалитися історичною архітектурою руїн Трьох замків лордів Рібоп'єра. Головним промислом регіону ще з часів Середньовіччя були виноградники. Якщо є можливість, краще спланувати поїздку на один з відомих фестивалів громади Винний ярмарок чи Фестиваль старовинної музики. Він проходить наприкінці літа.

Міста у Франції, що надихнули творців "Красуні та чудовиська" - фото 2
Архітектура Рібовілле. Фото: tripadvisor.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air закриває свою базу у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Також ми писали про найгарніші українські озера, де можна освіжитись цього літа.

Франція подорож мультфільми туризм архітектура Walt Disney
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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