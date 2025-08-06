Французские города, где улочки похожи на сказку Диснея "Красавица и чудовище"

Улочки Рикевира. Фото: tripadvisor.com

Во Франции есть два города, которые вдохновили создателей "Красавицы и чудовища" на создание "маленького городка", где выросла Белль. Речь идет о деревнях Рикевир и Рибовилль, которые находятся в 10 минутах езды друг от друга.

Об этом пишет Daily Express.

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Французский Рикевир, что находится примерно в часе езды от Страсбурга, может похвастаться улицами будто с экранов киноленты. Его называют одной из "самых красивых деревень Франции" за его яркие домики с мощеными дорожками.

После прогулок по извилистым улочкам посетителям стоит посмотреть винные погреба города. Виноделы угощают туристов не только вином, но и вкусными блюдами. Рикевир также известен своими рынками, где можно приобрести свежие фрукты и овощи, сыры, мясо, ювелирные изделия, одежду и многое другое.

Улочки Рикевира. Фото: tripadvisor.com

Рибовилле — один из старейших средневековых городов во французском регионе Эльзас, который может похвастаться исторической архитектурой руин Трех замков лордов Рибопьера. Главным промыслом региона еще со времен Средневековья были виноградники. Если есть возможность, лучше спланировать поездку на один из известных фестивалей общины Винная ярмарка или Фестиваль старинной музыки. Он проходит в конце лета.

Архитектура Рибовилле. Фото: tripadvisor.com

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