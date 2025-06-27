Поїздка на 1 день до Хорватії — що подивитись

Мама з донькою відпочиває на пляжі. Фото: freepik.com

Плануєте коротку зупинку в Хорватії — пересадка, круїз чи спонтанна мандрівка? Один день — це небагато, але достатньо, аби відчути неймовірну атмосферу цієї країни.

Тревел-блогерка sofia.rist поділилась в TikTok ймовірним маршрутом, який можна пройти за один день в Хорватії.

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Туристка розповіла, що цей острів є одним із найгарніших у країні та його часто порівнюють із популярним курортом Дубровник. Мандрівників тут вразять неймовірні краєвиди на гори та атмосферні вулички наче з кінострічок.

На головних воротах острова відкриваються краєвиди на увесь курорт. Тревел-блогер радить обов'язково скуштувати морозиво біля найвідомішого собору та обійти місто вздовж оборонних стін і насолодитися красою моря та гір.

Завершити довгу прогулянку можна смачною вечерею із піцою та кавою на набережній. Красиві види додають ще більшого смаку стравам. Це все про хорватський острів Корчула.

Нагадаємо, раніше тревел-блогер порадив, куди можна з'їздити цього літа в Україні. Також стюардеса розповіла, чи може блискавка вдарити у літак.