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Головна Туризм Міні-відпустка в Хорватії — що подивитись за один день

Міні-відпустка в Хорватії — що подивитись за один день

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 12:17
Поїздка на 1 день до Хорватії — що подивитись
Мама з донькою відпочиває на пляжі. Фото: freepik.com
Ключові моменти Що цікавого подивитись у Хорватії

Плануєте коротку зупинку в Хорватії — пересадка, круїз чи спонтанна мандрівка? Один день — це небагато, але достатньо, аби відчути неймовірну атмосферу цієї країни.

Тревел-блогерка sofia.rist поділилась в TikTok ймовірним маршрутом, який можна пройти за один день в Хорватії.

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Туристка розповіла, що цей острів є одним із найгарніших у країні та його часто порівнюють із популярним курортом Дубровник. Мандрівників тут вразять неймовірні краєвиди на гори та атмосферні вулички наче з кінострічок.

На головних воротах острова відкриваються краєвиди на увесь курорт. Тревел-блогер радить обов'язково скуштувати морозиво біля найвідомішого собору та обійти місто вздовж оборонних стін і насолодитися красою моря та гір.

Завершити довгу прогулянку можна смачною вечерею із піцою та кавою на набережній. Красиві види додають ще більшого смаку стравам. Це все про хорватський острів Корчула.

@sofia.rist

Деталі про гайд «Хорватія від А до Я» за посиланням в шапці профілю, в гайді вас чекає вся вся необхідна інформація для організації поїздки від як спланувати поїздку, де знайти квитки до яке місто, пляжі, ресторани обрати, активності, природа та інше! ❤️ #подорожі #подорожієвропою #хорватія #відпочинок #українцівпольщі

♬ оригінальний звук - Софія | Про подорожі 🌎

Нагадаємо, раніше тревел-блогер порадив, куди можна з'їздити цього літа в Україні. Також стюардеса розповіла, чи може блискавка вдарити у літак.

Хорватія пляж гори туризм подорожі в часі
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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