Поездка на 1 день в Хорватию - что посмотреть

Мама с дочкой отдыхает на пляже. Фото: freepik.com

Планируете короткую остановку в Хорватии — пересадка, круиз или спонтанное путешествие? Один день — это немного, но достаточно, чтобы почувствовать невероятную атмосферу этой страны.

Тревел-блогер sofia.rist поделилась в TikTok вероятным маршрутом, который можно пройти за один день в Хорватии.

Реклама

Читайте также:

Что интересного посмотреть в Хорватии

Туристка рассказала, что этот остров является одним из самых красивых в стране и чего часто сравнивают с популярным курортом Дубровник. Путешественников здесь поразят невероятные виды на горы и атмосферные улочки как из кинолент.

На главных воротах острова открываются виды на весь курорт. Тревел-блогер советует обязательно попробовать мороженое у самого известного собора и обойти город вдоль оборонительных стен и насладиться красотой моря и гор.

Завершить долгую прогулку можно вкусным ужином с пиццей и кофе на набережной. Красивые виды добавляют еще большего вкуса блюдам. Это все о хорватском острове Корчула.

Напомним, ранее тревел-блогер посоветовал, куда можно съездить этим летом в Украине. Также стюардесса рассказала, может ли молния ударить в самолет.