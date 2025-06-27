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Главная Туризм Мини-отпуск в Хорватии — что посмотреть за один день

Мини-отпуск в Хорватии — что посмотреть за один день

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 12:17
Поездка на 1 день в Хорватию - что посмотреть
Мама с дочкой отдыхает на пляже. Фото: freepik.com
Ключові моменти Что интересного посмотреть в Хорватии

Планируете короткую остановку в Хорватии — пересадка, круиз или спонтанное путешествие? Один день — это немного, но достаточно, чтобы почувствовать невероятную атмосферу этой страны.

Тревел-блогер sofia.rist поделилась в TikTok вероятным маршрутом, который можно пройти за один день в Хорватии.

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Туристка рассказала, что этот остров является одним из самых красивых в стране и чего часто сравнивают с популярным курортом Дубровник. Путешественников здесь поразят невероятные виды на горы и атмосферные улочки как из кинолент.

На главных воротах острова открываются виды на весь курорт. Тревел-блогер советует обязательно попробовать мороженое у самого известного собора и обойти город вдоль оборонительных стен и насладиться красотой моря и гор.

Завершить долгую прогулку можно вкусным ужином с пиццей и кофе на набережной. Красивые виды добавляют еще большего вкуса блюдам. Это все о хорватском острове Корчула.

@sofia.rist

Детали о гайд "Хорватия от А до Я" по ссылке в шапке профиля, в гайде вас ждет вся вся необходимая информация для организации поездки от как спланировать поездку, где найти билеты в какой город, пляжи, рестораны выбрать, активности, природа и прочее! ❤️ #путешествия #путешествияевропой #хорватия #отдых #украинцев Польши

♬ оригинальный звук - София | О путешествиях 🌎

Напомним, ранее тревел-блогер посоветовал, куда можно съездить этим летом в Украине. Также стюардесса рассказала, может ли молния ударить в самолет.

Хорватия пляж горы туризм путешествия во времени
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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