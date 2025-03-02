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Мандрівники обрали найкращий аеропорт світу

2 березня 2025 11:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Рейтинг аеропортів світу — хто на першому місці
Пасажири в аеропорту. Фото: Pexels
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Незручні умови в аеропорту та великі черги туристів можуть заплямувати відпустку. Нещодавно ресурс discovercars.com провів дослідження, щоб з'ясувати, які аеропорти світу найбільше подобаються туристам.

Про це повідомляє Express.

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Аналітики дослідили відгуки 3500 мандрівників. Найбільше позитивних відгуків зібрав новозеландський аеропорт Крайстчерч.

Крайстчерч набрав вражаючі 9,21 бала з десяти. Мандрівникам сподобалось відмінне обслуговування клієнтів і зручна навігація в аеропорту.

Мандрівники обрали найкращий аеропорт світу - фото 1
Пасажири в аеропорту. Фото: Pexels

Рейтинг аеропортів світу: 

  • Крайстчерч, Нова Зеландія (9.21)
  • Квінстаун, Нова Зеландія (9.18)
  • Мадієра, Португалія (9.07)
  • Лансароте, Іспанія (8.91)
  • Фуертевентура, Іспанія (8.89)
  • Афіни, Греція (8.88)
  • Лас-Пальмас, Гран-Канарія, Іспанія (8.69)
  • Малага, Іспанія (8.61)
  • Мілан Мальпенса, Італія (8.54)
  • Окленд, Нова Зеландія (8.49)
  • Барі, Італія (8.48)
  • Порту, Португалія (8.47)
  • Маврикій (8.33)
  • Лісабон, Португалія (8.32)
  • Південний Тенеріфе, Тенеріфе, Іспанія, та Катанія-Фонтанаросса, Італія (8.28)
  • Рим Фьюмічіно, Італія (8.24)
  • Бергамо, Італія (8.10)
  • Марракеш, Марокко (7.58)

Нагадаємо, ми розповідали, куди варто поїхати поблизу Києва на 8 березня. Також ми писали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво.

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