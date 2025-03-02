Рейтинг аеропортів світу — хто на першому місці

Мандрівники обрали найкращий аеропорт світу
Незручні умови в аеропорту та великі черги туристів можуть заплямувати відпустку. Нещодавно ресурс discovercars.com провів дослідження, щоб з'ясувати, які аеропорти світу найбільше подобаються туристам.
Про це повідомляє Express.
Хто очолив рейтинг аеропортів світу
Аналітики дослідили відгуки 3500 мандрівників. Найбільше позитивних відгуків зібрав новозеландський аеропорт Крайстчерч.
Крайстчерч набрав вражаючі 9,21 бала з десяти. Мандрівникам сподобалось відмінне обслуговування клієнтів і зручна навігація в аеропорту.
Рейтинг аеропортів світу:
- Крайстчерч, Нова Зеландія (9.21)
- Квінстаун, Нова Зеландія (9.18)
- Мадієра, Португалія (9.07)
- Лансароте, Іспанія (8.91)
- Фуертевентура, Іспанія (8.89)
- Афіни, Греція (8.88)
- Лас-Пальмас, Гран-Канарія, Іспанія (8.69)
- Малага, Іспанія (8.61)
- Мілан Мальпенса, Італія (8.54)
- Окленд, Нова Зеландія (8.49)
- Барі, Італія (8.48)
- Порту, Португалія (8.47)
- Маврикій (8.33)
- Лісабон, Португалія (8.32)
- Південний Тенеріфе, Тенеріфе, Іспанія, та Катанія-Фонтанаросса, Італія (8.28)
- Рим Фьюмічіно, Італія (8.24)
- Бергамо, Італія (8.10)
- Марракеш, Марокко (7.58)
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