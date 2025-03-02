Рейтинг аеропортів світу — хто на першому місці

Пасажири в аеропорту. Фото: Pexels

Незручні умови в аеропорту та великі черги туристів можуть заплямувати відпустку. Нещодавно ресурс discovercars.com провів дослідження, щоб з'ясувати, які аеропорти світу найбільше подобаються туристам.

Про це повідомляє Express.

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Аналітики дослідили відгуки 3500 мандрівників. Найбільше позитивних відгуків зібрав новозеландський аеропорт Крайстчерч.

Крайстчерч набрав вражаючі 9,21 бала з десяти. Мандрівникам сподобалось відмінне обслуговування клієнтів і зручна навігація в аеропорту.

Пасажири в аеропорту. Фото: Pexels

Рейтинг аеропортів світу:

Крайстчерч, Нова Зеландія (9.21)

Квінстаун, Нова Зеландія (9.18)

Мадієра, Португалія (9.07)

Лансароте, Іспанія (8.91)

Фуертевентура, Іспанія (8.89)

Афіни, Греція (8.88)

Лас-Пальмас, Гран-Канарія, Іспанія (8.69)

Малага, Іспанія (8.61)

Мілан Мальпенса, Італія (8.54)

Окленд, Нова Зеландія (8.49)

Барі, Італія (8.48)

Порту, Португалія (8.47)

Маврикій (8.33)

Лісабон, Португалія (8.32)

Південний Тенеріфе, Тенеріфе, Іспанія, та Катанія-Фонтанаросса, Італія (8.28)

Рим Фьюмічіно, Італія (8.24)

Бергамо, Італія (8.10)

Марракеш, Марокко (7.58)

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