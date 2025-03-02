Рейтинг аэропортов мира — кто на первом месте

Пассажиры в аэропорту. Фото: Pexels

Неудобные условия в аэропорту и большие очереди туристов могут запятнать отпуск. Недавно ресурс discovercars.com провел исследование, чтобы выяснить, какие аэропорты мира больше всего нравятся туристам.

Об этом сообщает Express.

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Аналитики исследовали отзывы 3500 путешественников. Больше всего положительных отзывов собрал новозеландский аэропорт Крайстчерч.

Крайстчерч набрал впечатляющие 9,21 балла из десяти. Путешественникам понравилось отличное обслуживание клиентов и удобная навигация в аэропорту.

Пассажиры в аэропорту. Фото: Pexels

Рейтинг аэропортов мира:

Крайстчерч, Новая Зеландия (9.21)

Квинстаун, Новая Зеландия (9.18)

Мадиера, Португалия (9.07)

Лансароте, Испания (8.91)

Фуэртевентура, Испания (8.89)

Афины, Греция (8.88)

Лас-Пальмас, Гран-Канария, Испания (8.69)

Малага, Испания (8.61)

Милан Мальпенса, Италия (8.54)

Окленд, Новая Зеландия (8.49)

Бари, Италия (8.48)

Порту, Португалия (8.47)

Маврикий (8.33)

Лиссабон, Португалия (8.32)

Южный Тенерифе, Тенерифе, Испания, и Катания-Фонтанаросса, Италия (8.28)

Рим Фьюмичино, Италия (8.24)

Бергамо, Италия (8.10)

Марракеш, Марокко (7.58)

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