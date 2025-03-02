Рейтинг аэропортов мира — кто на первом месте

Путешественники выбрали лучший аэропорт мира
Неудобные условия в аэропорту и большие очереди туристов могут запятнать отпуск. Недавно ресурс discovercars.com провел исследование, чтобы выяснить, какие аэропорты мира больше всего нравятся туристам.
Об этом сообщает Express.
Кто возглавил рейтинг аэропортов мира
Аналитики исследовали отзывы 3500 путешественников. Больше всего положительных отзывов собрал новозеландский аэропорт Крайстчерч.
Крайстчерч набрал впечатляющие 9,21 балла из десяти. Путешественникам понравилось отличное обслуживание клиентов и удобная навигация в аэропорту.
Рейтинг аэропортов мира:
- Крайстчерч, Новая Зеландия (9.21)
- Квинстаун, Новая Зеландия (9.18)
- Мадиера, Португалия (9.07)
- Лансароте, Испания (8.91)
- Фуэртевентура, Испания (8.89)
- Афины, Греция (8.88)
- Лас-Пальмас, Гран-Канария, Испания (8.69)
- Малага, Испания (8.61)
- Милан Мальпенса, Италия (8.54)
- Окленд, Новая Зеландия (8.49)
- Бари, Италия (8.48)
- Порту, Португалия (8.47)
- Маврикий (8.33)
- Лиссабон, Португалия (8.32)
- Южный Тенерифе, Тенерифе, Испания, и Катания-Фонтанаросса, Италия (8.28)
- Рим Фьюмичино, Италия (8.24)
- Бергамо, Италия (8.10)
- Марракеш, Марокко (7.58)
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