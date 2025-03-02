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Путешественники выбрали лучший аэропорт мира

2 марта 2025 11:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Рейтинг аэропортов мира — кто на первом месте
Пассажиры в аэропорту. Фото: Pexels
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Неудобные условия в аэропорту и большие очереди туристов могут запятнать отпуск. Недавно ресурс discovercars.com провел исследование, чтобы выяснить, какие аэропорты мира больше всего нравятся туристам.

Об этом сообщает Express.

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Аналитики исследовали отзывы 3500 путешественников. Больше всего положительных отзывов собрал новозеландский аэропорт Крайстчерч.

Крайстчерч набрал впечатляющие 9,21 балла из десяти. Путешественникам понравилось отличное обслуживание клиентов и удобная навигация в аэропорту.

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Пассажиры в аэропорту. Фото: Pexels

Рейтинг аэропортов мира:

  • Крайстчерч, Новая Зеландия (9.21)
  • Квинстаун, Новая Зеландия (9.18)
  • Мадиера, Португалия (9.07)
  • Лансароте, Испания (8.91)
  • Фуэртевентура, Испания (8.89)
  • Афины, Греция (8.88)
  • Лас-Пальмас, Гран-Канария, Испания (8.69)
  • Малага, Испания (8.61)
  • Милан Мальпенса, Италия (8.54)
  • Окленд, Новая Зеландия (8.49)
  • Бари, Италия (8.48)
  • Порту, Португалия (8.47)
  • Маврикий (8.33)
  • Лиссабон, Португалия (8.32)
  • Южный Тенерифе, Тенерифе, Испания, и Катания-Фонтанаросса, Италия (8.28)
  • Рим Фьюмичино, Италия (8.24)
  • Бергамо, Италия (8.10)
  • Марракеш, Марокко (7.58)

Напомним, мы рассказывали, куда стоит поехать под Киевом на 8 марта. Также мы писали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние.

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