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Головна Туризм Маловідомий трюк, як першим отримати багаж в аеропорту

Маловідомий трюк, як першим отримати багаж в аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 15:03
Як швидко забрати свою валізу з каруселі в аеропорту — лайфхак
Туристи в аеропорту. Фото: pexels.com

Дуже нервово чекати на каруселі свій багаж, особливо, якщо у вас рейс з пересадкою. Проте є хитрість, яка дозволить вам якнайшвидше зібрати ваші речі.

Про це пише Daily Mail.

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Як швидко забрати свою валізу з каруселі в аеропорту

Експерт з подорожей розкрив спосіб, як зробити так, щоб ваша валіза з'явилась першою на каруселі — і цей спосіб є абсолютно безкоштовний. 

Вам не потрібно брехати або пояснювати щось персоналу аеропорту,  просто ввічливо попросіть агента з реєстрації багажу наклеїти наліпку "крихке" на вашу валізу.

Маловідомий трюк, як першим отримати багаж в аеропорту - фото 1
Аеропорт. Фото: pexels.com

Оскільки крихкий багаж, як правило, завантажують в останню чергу, його, швидше за все, вивантажать першим. Завдяки такому лайфхаку, ви суттєво зекономити час і точно не запізнитеся на свій наступний рейс.

Нагадаємо, раніше тревел-блогерка розповіла, як пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн. Також ми писали, які речі можна брати із собою в ручну поклажу.

аеропорти подорож лайфхаки поради туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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