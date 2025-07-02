Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКЛьвовLifeПолитикаМетеоАвтоТехнологииПраздникиФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Малоизвестный трюк, как первым получить багаж в аэропорту

Малоизвестный трюк, как первым получить багаж в аэропорту

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 15:03
Как быстро забрать свой чемодан из карусели в аэропорту - лайфхак
Туристы в аэропорту. Фото: pexels.com
Ключові моменти Как быстро забрать свой чемодан из карусели в аэропорту

Очень нервно ждать на карусели свой багаж, особенно, если у вас рейс с пересадкой. Однако есть хитрость, которая позволит вам как можно быстрее собрать ваши вещи.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Как быстро забрать свой чемодан из карусели в аэропорту

Эксперт по путешествиям раскрыл способ, как сделать так, чтобы ваш чемодан появился первым на карусели - и этот способ абсолютно бесплатный.

Вам не нужно врать или объяснять что-то персоналу аэропорта, просто вежливо попросите агента по регистрации багажа наклеить наклейку "хрупкое" на ваш чемодан.

Маловідомий трюк, як першим отримати багаж в аеропорту - фото 1
Аэропорт. Фото: pexels.com

Поскольку хрупкий багаж, как правило, загружают в последнюю очередь, его, скорее всего, выгрузят первым. Благодаря такому лайфхаку, вы существенно сэкономите время и точно не опоздаете на свой следующий рейс.

Напомним, ранее тревел-блогер рассказала, как пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн. Также мы писали, какие вещи можно брать с собой в ручную кладь.

аэропорты путешествие лайфхаки советы туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации