Как быстро забрать свой чемодан из карусели в аэропорту - лайфхак

Туристы в аэропорту. Фото: pexels.com

Очень нервно ждать на карусели свой багаж, особенно, если у вас рейс с пересадкой. Однако есть хитрость, которая позволит вам как можно быстрее собрать ваши вещи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эксперт по путешествиям раскрыл способ, как сделать так, чтобы ваш чемодан появился первым на карусели - и этот способ абсолютно бесплатный.

Вам не нужно врать или объяснять что-то персоналу аэропорта, просто вежливо попросите агента по регистрации багажа наклеить наклейку "хрупкое" на ваш чемодан.

Аэропорт. Фото: pexels.com

Поскольку хрупкий багаж, как правило, загружают в последнюю очередь, его, скорее всего, выгрузят первым. Благодаря такому лайфхаку, вы существенно сэкономите время и точно не опоздаете на свой следующий рейс.

Напомним, ранее тревел-блогер рассказала, как пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн. Также мы писали, какие вещи можно брать с собой в ручную кладь.