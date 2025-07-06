Маловідоме місто в Італії, яке не поступається красою Риму

Маленький Рим — маловідоме чарівне прибережне місто в Італії
Якщо ви мрієте насолодитися відпочинком на сонці, смачною італійською їжею та середземноморським шармом, вам не обов'язково бронювати відпустку в Римі. В Італії є маловідоме серед туристів місто, яке не поступається красою столиці.
Про це пише Daily Express.
Чим унікальне місто Бріндізі в Італії
Щоб відчути шарм Риму за меншу ціну, вам варто побувати в місті Бріндізі в регіоні Апулія на півдні Італії. Це портове місто, розташоване на березі блакитного Адріатичного моря.
У цьому італійському місті є багато археологічних пам'яток, римських колон та церков в стилі бароко.
Жвава набережна Бріндізі ідеально підходить для прогулянок у спекотний літній день. В місті також багато затишних кафе, ресторанів і барів, де можна чудово освіжитись. Мандрівники також можуть насолодитися тут свіжовиловленими морепродуктами — лангустини є особливим делікатесом.
Візитівками курорту є Римська колона, церква Святої Терези та катедра Сан-Джованні-Баттіста.
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