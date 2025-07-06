Маловідоме місто в Італії, яке не поступається красою Риму

Пляж в Бріндізі. Фото: tripadvisor.co.uk

Якщо ви мрієте насолодитися відпочинком на сонці, смачною італійською їжею та середземноморським шармом, вам не обов'язково бронювати відпустку в Римі. В Італії є маловідоме серед туристів місто, яке не поступається красою столиці.

Про це пише Daily Express.

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Щоб відчути шарм Риму за меншу ціну, вам варто побувати в місті Бріндізі в регіоні Апулія на півдні Італії. Це портове місто, розташоване на березі блакитного Адріатичного моря.

У цьому італійському місті є багато археологічних пам'яток, римських колон та церков в стилі бароко.

Жвава набережна Бріндізі ідеально підходить для прогулянок у спекотний літній день. В місті також багато затишних кафе, ресторанів і барів, де можна чудово освіжитись. Мандрівники також можуть насолодитися тут свіжовиловленими морепродуктами — лангустини є особливим делікатесом.

Набережна Бріндізі. Фото: tripadvisor.co.uk

Візитівками курорту є Римська колона, церква Святої Терези та катедра Сан-Джованні-Баттіста.

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