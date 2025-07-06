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Головна Туризм Маленький Рим — маловідоме чарівне прибережне місто в Італії

Маленький Рим — маловідоме чарівне прибережне місто в Італії

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 15:47
Маловідоме місто в Італії, яке не поступається красою Риму
Пляж в Бріндізі. Фото: tripadvisor.co.uk

Якщо ви мрієте насолодитися відпочинком на сонці, смачною італійською їжею та середземноморським шармом, вам не обов'язково бронювати відпустку в Римі. В Італії є маловідоме серед туристів місто, яке не поступається красою столиці.

Про це пише Daily Express.

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Чим унікальне місто Бріндізі в Італії

Щоб відчути шарм Риму за меншу ціну, вам варто побувати в місті Бріндізі в регіоні Апулія на півдні Італії. Це портове місто, розташоване на березі блакитного Адріатичного моря.

У цьому італійському місті є багато археологічних пам'яток, римських колон та церков в стилі бароко.

Жвава набережна Бріндізі ідеально підходить для прогулянок у спекотний літній день. В місті також багато затишних кафе, ресторанів і барів, де можна чудово освіжитись. Мандрівники також можуть насолодитися тут  свіжовиловленими морепродуктами — лангустини є особливим делікатесом.

Маленький Рим — маловідоме чарівне прибережне місто в Італії - фото 1
Набережна Бріндізі. Фото: tripadvisor.co.uk

Візитівками курорту є Римська колона, церква Святої Терези та катедра Сан-Джованні-Баттіста.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий потяг в Європі на час літніх відпусток. Також ми писали, як обрати острів для бюджетного відпочинку. 

Італія відпочинок подорож Рим туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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