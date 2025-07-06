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Главная Туризм Маленький Рим — малоизвестный очаровательный город в Италии

Маленький Рим — малоизвестный очаровательный город в Италии

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 15:47
Малоизвестный город в Италии, который не уступает по красоте Риму
Пляж в Бриндизе. Фото: tripadvisor.co.uk

Если вы мечтаете насладиться отдыхом на солнце, вкусной итальянской едой и средиземноморским шармом, вам не обязательно бронировать отпуск в Риме. В Италии есть малоизвестный среди туристов город, который не уступает по красоте столице.

Об этом пишет Daily Express.

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Чем уникален город Бриндизи в Италии

Чтобы почувствовать шарм Рима за меньшую цену, вам стоит побывать в городе Бриндизи в регионе Апулия на юге Италии. Это портовый город, расположенный на берегу голубого Адриатического моря.

В этом итальянском городе есть много археологических памятников, римских колонн и церквей в стиле барокко.

Оживленная набережная Бриндизи идеально подходит для прогулок в жаркий летний день. В городе также много уютных кафе, ресторанов и баров, где можно прекрасно освежиться. Путешественники также могут насладиться здесь свежевыловленными морепродуктами — лангустины являются особым деликатесом.

Маленький Рим — маловідоме чарівне прибережне місто в Італії - фото 1
Набережная Бриндизи. Фото: tripadvisor.co.uk

Визитками курорта является Римская колонна, церковь Святой Терезы и собор Сан-Джованни-Баттиста.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также мы писали, как выбрать остров для бюджетного отдыха.

Италия отдых путешествие Рим туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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