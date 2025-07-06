Малоизвестный город в Италии, который не уступает по красоте Риму

Маленький Рим — малоизвестный очаровательный город в Италии
Если вы мечтаете насладиться отдыхом на солнце, вкусной итальянской едой и средиземноморским шармом, вам не обязательно бронировать отпуск в Риме. В Италии есть малоизвестный среди туристов город, который не уступает по красоте столице.
Об этом пишет Daily Express.
Чем уникален город Бриндизи в Италии
Чтобы почувствовать шарм Рима за меньшую цену, вам стоит побывать в городе Бриндизи в регионе Апулия на юге Италии. Это портовый город, расположенный на берегу голубого Адриатического моря.
В этом итальянском городе есть много археологических памятников, римских колонн и церквей в стиле барокко.
Оживленная набережная Бриндизи идеально подходит для прогулок в жаркий летний день. В городе также много уютных кафе, ресторанов и баров, где можно прекрасно освежиться. Путешественники также могут насладиться здесь свежевыловленными морепродуктами — лангустины являются особым деликатесом.
Визитками курорта является Римская колонна, церковь Святой Терезы и собор Сан-Джованни-Баттиста.
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