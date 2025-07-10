Відпустка в Парижі — де побувати безкоштовно

Краєвиди Парижа. Фото: tripadvisor.com

Париж щороку приваблює десятки тисяч туристів. Мандрівники закохуються в його знакові пам'ятки, багату історію, яскраву культуру та особливу атмосферу.

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Площа Вогезів

Найстаріша площа Парижа, розташована в районі Маре. Вона вражає симетричною архітектурою, фасадами з червоної цегли та шиферними дахами. Це популярне місце для парижан і туристів, де можна спокійно відпочити й зазирнути в минуле міста.

Парк Монсо

Це громадський парк площею 8,2 га, відомий своїм англійським садово-парковим стилем та унікальними архітектурними витворами. Тут є звивисті доріжки, ставок і кілька зменшених копій відомих світових споруд, зокрема, єгипетська піраміда та голландський вітряк.

Музей національних архівів

Він розташований у готелі "Субіз" (Hôtel de Soubise). Музей зберігає французькі архіви від періоду правління Меровінгів до 1958 року. В ньому представлені документи, твори та історичні артефакти, пов'язані з французькою та європейською історією.

Люксембурзький сад

Це великий історичний парк у самому центрі Парижа. Він відомий своїми французькими та англійськими садами, зеленим алеями, фонтанами, скульптурами. Тут також часто проходять різноманітні розважальні заходи. Сади XVII століття є популярним місцем відпочинку як серед парижан, так і для туристів.

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